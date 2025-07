Madagascar: Rallye des industries - Les finalistes en quête d'impact concret

Le Rallye des Industries s'apprête à livrer son verdict. Ce samedi 26 juillet, dix équipes finalistes, formées en binômes étudiants-entreprises, se retrouvent au Novotel Convention & Spa à Alarobia pour défendre leurs projets. Leur but : apporter des solutions concrètes aux défis de l'industrie locale, en croisant les regards du monde académique et entrepreneurial.

La finale s'articule autour de trois épreuves clés. Dès le matin, les participants se penchent sur le rôle que peut jouer l'université dans l'évolution de l'industrie malgache. Chaque équipe doit formuler, en trois minutes, des recommandations claires et applicables pour adapter la formation aux réalités du terrain. Le format est libre, mais le mot d'ordre est sans équivoque : proposer des idées utiles et pragmatiques.

Place ensuite à l'épreuve pratique, issue de deux mois d'immersion au sein de l'entreprise marraine. Les finalistes doivent présenter un levier d'amélioration pertinent, basé sur leurs observations sur le terrain. Le défi est double : proposer une solution réalisable et générer un impact mesurable. À l'issue de cette étape, deux équipes seront sélectionnées pour la dernière phase.

Pour Hasina, membre de l'équipe Aceem - Groupe Sipromad, l'aventure dépasse le simple cadre d'un concours : « Une vraie coopération s'est mise en place. On a appris à travailler ensemble, à observer, à proposer ».

Même constat pour Mamy, de l'équipe Inscae - Star : « Cette immersion m'a permis de mieux comprendre le monde industriel et de dépasser mes idées reçues ».

Le moment fort de la journée sera la présentation finale. Les deux équipes retenues devront convaincre décideurs, entreprises et citoyens autour d'un thème ambitieux : renforcer la performance, la sécurité et l'image des produits malgaches.

Plus qu'un concours, le Rallye des Industries se veut un espace de dialogue entre jeunes, entreprises et institutions. Et les idées défendues ce samedi pourraient bien inspirer des actions concrètes dans les mois à venir.