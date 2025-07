Madagascar: Enseignement technique - Des « Coins Jeunes » dans les lycées

L'opérationnalisation de « Coins Jeunes » dans plusieurs Lycées techniques et professionnels (LTP) de Madagascar est renforcée. Le Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA), en partenariat avec la Norvège, a remis des équipements aux « Coins Jeunes » de sept établissements d'enseignement technique.

« Grâce à votre appui constant, notre ministère a pu mettre en place des Coins Jeunes dans sept LTP: Ampefiloha, Ambohidratrimo, Mananjary, Manakara, Tuléar, Milenaka et Mahajanga.

Ces espaces ont permis d'accompagner de manière concrète plus de 140 Jeunes Pairs Éducateurs, encadrés par 21 responsables, à promouvoir, auprès de leurs camarades, une éducation complète à la sexualité, à prévenir les grossesses précoces et à lutter contre les violences basées sur le genre », a déclaré Marie Marcelline Rasoloarisoa, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, hier.

Ce programme, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et l'UNFPA, vise à offrir un accès sécurisé à une Éducation sexuelle complète (ESC), à renforcer les compétences de vie et à sensibiliser les jeunes à leurs droits.

Ces actions interviennent dans un contexte marqué par une précocité inquiétante de l'entrée dans la vie reproductive, avec 31 % des filles âgées de 15 à 19 ans ayant déjà commencé leur vie procréatrice, selon l'Enquête Démographique et de Santé de 2021.