Madagascar: Trois étudiants malgaches sélectionnés pour le prestigieux programme international « Seeds for the Future »

Trois étudiants malgaches figurent parmi les jeunes talents retenus cette année pour intégrer le prestigieux programme mondial de formation aux technologies numériques « Seeds for the Future », organisé par le géant chinois Huawei. L'édition 2025 se déroule du 21 au 26 juillet à Dongguan, dans le sud de la Chine.

Ielsa Irinah Miarina et Miora Randrianasy, tous les deux étudiants au MISA Ankatso, ainsi que Sitraka Rafanomezantsoa de l'ESPA Vontovorona, représentent Madagascar dans ce programme considéré comme l'un des plus prestigieux en matière de formation aux TIC à l'échelle mondiale. Leur sélection a été validée après plusieurs étapes rigoureuses, avec la participation du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Une immersion au coeur des technologies de pointe

Durant une semaine, les participants venus de divers pays suivront un programme intensif mêlant apprentissage théorique et pratique. Plus de 40 modules spécialisés sont au programme, notamment sur la 5G, l'intelligence artificielle, le cloud computing et l'énergie numérique. Des visites guidées de centres de recherche et d'installations technologiques de Huawei et DJI sont également prévues.

Au-delà de la dimension technique, le programme comprend des formations en leadership, des ateliers de préparation à l'emploi (rédaction de CV, entretiens simulés) et des rencontres avec des experts mondiaux du secteur. Une table ronde dédiée à l'entrepreneuriat dans l'intelligence artificielle est aussi à l'agenda.

Rayonnement international et coopération bilatérale

Depuis son lancement en 2008, « Seeds for the Future » a formé plus de 15 000 étudiants dans 139 pays. Madagascar y participe depuis 2021, avec plus de 90 bénéficiaires à ce jour. Huawei et le Ministère de l'Enseignement supérieur collaborent activement pour faire de cette initiative un levier de développement des compétences numériques malgaches.

Huawei réaffirme son engagement

Pour Huawei Madagascar, cette collaboration s'inscrit dans une stratégie de long terme. « Ces étudiants représentent l'avenir numérique de Madagascar, et nous nous engageons à leur fournir les outils et l'exposition nécessaires pour devenir des leaders dans la révolution technologique de l'Afrique », a déclaré Quesiah Botoale, directrice des relations publiques de Huawei Madagascar.

À travers « Seeds for the Future », l'entreprise affirme son engagement en faveur du transfert de compétences et de la formation de la prochaine génération de professionnels du numérique sur le continent africain.