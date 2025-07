Soudan: Les autorités promettent de reconstruire Khartoum

En visite dans la capitale le 19 juillet dernier, le Premier ministre soudanais, Kamel Idris, s'est engagé à reconstruire la grande ville dévastée par deux ans de guerre entre l'armée et les paramilitaires. À cette occasion, il a présenté des projets de réhabilitation des infrastructures détruites.

Le Premier ministre, soutenu par l'armée, a tenu à visiter les ruines de l'aéroport de Khartoum ainsi que d'autres infrastructures essentielles. Il s'agit de sa première visite officielle dans la capitale depuis sa prise de fonctions en mai dernier. Cette visite marque une étape symbolique, alors que la capitale est encore profondément marquée par les bombardements. Le chef de l'exécutif a indiqué que l'objectif de son gouvernement est de permettre le retour des déplacés et de relancer les activités économiques.

Depuis avril 2023, un conflit oppose l'armée aux Forces de soutien rapide, des paramilitaires redoutés. Ce conflit a causé des dizaines de milliers de morts rien qu'à Khartoum et entraîné la fuite de 3,5 millions d'habitants, selon les chiffres des Nations unies. Kamel Idris a visité plusieurs sites stratégiques, dont le quartier général de l'armée, l'aéroport international, et la raffinerie d'al-Jaili, qui était autrefois capable de traiter 100 000 barils par jour. « Les institutions nationales reviendront plus fortes qu'avant », a-t-il déclaré aux médias. La remise en service de la raffinerie, touchée par le conflit, nécessitera, selon les autorités soudanaises, 1,3 milliard de dollars.

Des équipes sont actuellement mobilisées pour enterrer les corps, désamorcer les engins explosifs et relancer les services publics. Le gouvernement, qui est toujours basé à Port-Soudan, prépare le retour progressif des ministères à Khartoum, malgré des combats persistants dans d'autres régions. Diplomate chevronné et ancien haut responsable des Nations unies, Kamel Idris a été nommé par le général Abdel Fattah al-Burhane pour diriger le gouvernement dit de « l'espoir ». Cependant, la guerre a déjà plongé le Soudan dans la pire crise humanitaire mondiale actuelle, avec 25 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë et plus de 10 millions de déplacés internes.