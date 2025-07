Nigeria: L'aide alimentaire d'urgence interrompue au pays en raison de la montée de l'insécurité et d'un niveau de faim sans précédent

ABUJA, Nigeria — Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) sera contraint de suspendre toute aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence pour 1,3 million de populations dans le Nord-Est du Nigeria à la fin du mois de juillet.

Cette décision est due à un manque de financement critique qui survient à une période d'escalade de la violence et de niveaux records de faim. Les stocks de produits alimentaires et nutritionnels du PAM sont complètement épuisés. Les dernières réserves de l'organisation ont quitté les entrepôts au début du mois de juillet et l'aide vitale prendra fin une fois la série de distributions actuelle achevée.

Sans financement immédiat, des millions de personnes vulnérables seront confrontées à des choix impossibles : elles devront endurer une faim de plus en plus sévère, se déplacer ou risquer d'être prises pour cible par des groupes extrémistes dans la région.

« Près de 31 millions de personnes au Nigéria sont aujourd'hui en proie à une faim aiguë, un chiffre record », a déclaré David Stevenson, directeur de pays du PAM au Nigéria. "Dans le même temps, les opérations du PAM dans le nord-est du Nigeria s'effondreront sans un financement immédiat et durable. Il ne s'agit plus seulement d'une crise humanitaire, mais d'une menace croissante pour la stabilité régionale, car les familles poussées au-delà de leurs limites n'ont nulle part où aller."

Les enfants seront les plus affectés si l'aide vitale est suspendue. En effet, plus de 150 centres de nutrition soutenus par le PAM dans les États de Borno et de Yobe seront contraints de fermer leurs portes, mettant ainsi un terme à un traitement potentiellement salvateur pour plus de 300 000 enfants de moins de deux ans, et les exposant à un risque accru d'émaciation.

Dans les régions du nord touchées par le conflit, l'intensification de la violence des groupes extrémistes provoque des déplacements de population massifs. Quelque 2,3 millions de personnes ont ainsi été contraintes de quitter leur domicile dans le bassin du lac Tchad, ce qui met à rude épreuve des ressources déjà limitées et pousse les communautés au bord de la rupture.

"Lorsque l'aide d'urgence prendra fin, de nombreuses personnes émigreront à la recherche de nourriture et d'un abri. D'autres adopteront des mécanismes d'adaptation négatifs - dont la possibilité de rejoindre des groupes d'insurgés - pour survivre", a ajouté M. Stevenson. "L'aide alimentaire peut souvent prévenir ces conséquences. Elle nous permet de nourrir les familles, de contribuer à la reconstruction des économies et de soutenir la relance à long terme. »

Au cours du premier semestre 2025, le PAM est parvenu à contenir la faim dans le nord du Nigéria en fournissant une assistance alimentaire et nutritionnelle vitale à 1,3 million de personnes. Un soutien supplémentaire était prévu pour 720 000 personnes supplémentaires pour la seconde moitié de l'année, mais les déficits de financement ont mis en péril les programmes d'urgence.

Le PAM dispose des capacités et de l'expertise nécessaires pour mener à bien et intensifier sa réponse humanitaire, mais le déficit de financement critique paralyse ses opérations. Le PAM a besoin de 130 millions de dollars en urgence pour éviter une rupture imminente du système d'approvisionnement et maintenir les opérations alimentaires et nutritionnelles jusqu'à la fin de l'année 2025.