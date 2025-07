Madagascar: CRM-GRC - Réforme du système de prévention face aux urgences climatiques

Feuille de route. Un atelier national consacré à l'évaluation du cadre de gestion des risques et catastrophes s'est tenu hier à l'hôtel Ibis Ankorondrano. Organisé en partenariat avec la Croix-Rouge Malagasy (CRM), la CPGU, le BNGRC, la Croix-Rouge Italienne et la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge (IFRC), l'évènement a rassemblé plusieurs participants issus de ministères, d'organismes techniques, d'universités, de la société civile et du secteur privé afin de faire le point sur les réformes menées et proposer une feuille de route pour améliorer la gestion des catastrophes naturelles surtout dans les zones les plus exposées aux aléas à Madagascar.

Échéance de 2030

Depuis la conférence de Sendai en 2015, le pays a engagé une modernisation de son dispositif légal et institutionnel. La stratégie nationale actualisée en 2016 fixe des priorités claires à l'horizon 2030 pour renforcer l'engagement politique, améliorer la gouvernance, développer les capacités locales et mieux gérer les données.

En 2019, deux décrets ont permis de réorganiser la Cellule de Prévention et d'appui à la Gestion des Urgences (CPGU), rattachée à la Primature et de transformer le BNGRC en établissement public autonome, avec une mission élargie et des financements dédiés.

« Ce travail collectif permet de s'interroger sur ce qui peut être amélioré face aux réalités actuelles, qu'il agisse de l'adaptation au changement climatique ou de la coordination des actions », a souligné John Heriniandry Razafimandimby, directeur du Centre d'Etudes, de Réflexion, de Veille et de l'Orientation (DIRCERVO). Pour lui, « l'intégration du cadre de Sendai dans les textes malgaches représente une avancée notable. Mais l'échéance de 2030 approche, et une évaluation sérieuse s'impose pour mieux anticiper les défis à venir. »