Madagascar: Foire des Motos 2025 - Le rendez-vous des passionnés de deux-roues au pays

Les 8 et 9 août 2025, le Palais des Sports Mahamasina, accueillera la deuxième édition de la Foire des Motos. Organisé par Platonik Prod, cet événement promet de réunir les amoureux de la moto dans une célébration dédiée à la passion des deux-roues. La présentation officielle de ce grand rassemblement s'est tenue ce mardi au siège de l'assurance Ny Havana, marquant le coup d'envoi des préparatifs.

Avec près de 50 stands, la Foire des Motos 2025 offrira une plateforme unique pour découvrir motos neuves et d'occasion, pièces détachées, accessoires et services variés. Des concessionnaires renommés tels que VMoto, Probike, Funbike et Madauto seront de la partie, aux côtés de magasins spécialisés et de grandes marques.

Cet événement ambitionne de rapprocher vendeurs et acheteurs dans un cadre convivial, comme l'explique Avotriniaina, responsable événementiel et communication chez Platonik Prod : « Notre objectif est de rassembler les passionnés de deux-roues et les concessionnaires, car nous sommes convaincus que la moto joue un rôle clé dans la vie des sociétés aujourd'hui ».

Au-delà de l'exposition, la foire mettra l'accent sur la sécurité routière. Des responsables seront présents pour sensibiliser les visiteurs à une conduite responsable et à l'importance des bonnes pratiques sur la route. Par ailleurs, l'assurance Ny Havana, partenaire de l'événement, proposera une remise exceptionnelle de 50% sur ses contrats d'assurance souscrits durant la foire, une opportunité à ne pas manquer pour les motards.