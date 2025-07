Congo-Brazzaville: Au pays, les habitants peinent avec une saison des pluies inhabituellement froide

Avec des températures en dessous de 20°C au lever du soleil et toute la nuit, contre 34°C pendant la saison des pluies, la capitale congolaise, vit l'une des saisons sèches les plus fraîches de ces cinq dernières années. Les habitants de brazzaville grelottent et évoquent des changements climatiques.

Ce matin, au centre-ville de Brazzaville, la circulation est intense. Junelle, en stage dans une radio privée, a été saisie par cette température inhabituelle. « J'ai eu du mal pour quitter mon lit. Je me suis efforcée, je suis arrivée à 9h : imaginez, il fait froid, il faudrait que l'on se protège, mais il faut des moyens », clame-t-elle.

La seule source de chaleur ici, c'est l'eau chaude. Celle-ci a requinqué ce fonctionnaire à la retraite. « C'est inhabituel. On n'a jamais vécu ça ici. J'adore le froid, mais cette fois-ci, franchement, ça grelotte », affirme-t-il.

Pour se protéger du froid, Didier, a sorti les bûches et il se pose des questions. « Ce que nous ressentons aujourd'hui, nous ne le comprenons plus. Est-ce un problème de changement climatique ? Quand tu es à la maison, il fait tellement froid. Nous ressentons la même chose avec les enfants. Parfois, on est obligé de rester près du feu », témoigne-t-il.

Christian Brice n'avait jamais utilisé sa climatisation pour faire chauffer sa maison. Pour lui, c'est une première. « Nous dormions avec des fenêtres ouvertes par le passé. Mais, depuis le début du mois de juillet, les fenêtres sont fermées », dit-il.

Selon les services de météo, Brazzaville devrait vivre ce climat jusqu'à la fin du mois d'août prochain.