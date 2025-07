Sénégal: CAMES 2025 - L'Université de Thiès réalise un taux de réussite de 100 %

Le projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes formés (PAIJEF), avec le soutien de l'Agence régionale de développement (ARD) chargé de la mise en oeuvre, ont accompagné le stage pratique de 39 jeunes sur dix mois en vue de leur insertion professionnelle. Les attentes d'un élargissement de l'offre et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés sont exprimées et des pistes de solutions envisagées.

L'option est de trouver des stages pratiques aux jeunes, filles comme garçons, dans les entreprises locales dans la perspective de leur insertion professionnelle. C'est tout le sens du Projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes formés (PAIJEF) né de l'initiative FIT Sénégal et de ses partenaires au rang desquels l'Agence italienne de coopération pour le développement au Sénégal. Dans la région de Sédhiou, 39 jeunes en ont bénéficié pour dix mois auprès de 25 entreprises locales grâce à l'agence régionale de développement de Sédhiou, l'entité locale de mise en oeuvre.

« Le rôle de l'ARD de Sédhiou a certes été déterminant mais nous avions autour de nous d'autres structures. Nous avons eu à mettre 39 jeunes en position de stage au niveau de 25 entreprises locales. Au sujet des différents profils, ce sont surtout des jeunes qui sont spécialisés dans la comptabilité. Et il importe de rappeler qu'à la base ce sont les entreprises elles-mêmes qui ont exprimé leur besoin » a expliqué N'fally Badji, le directeur. Il ajoutera que « le défi à ce jour est d'accompagner ces entreprises à se mettre aux normes. Je suis ravi que déjà des entreprises aient pris la décision de recruter leurs stagiaires ».

Au nom des récipiendaires, Mme Coumba Touré a décliné leur ambition : « j'ai eu à capitaliser une solide expérience car en sus de mon domaine de prédilection à savoir la comptabilité, j'ai appris bien d'autres modules sur la transformation des céréales locales. Nous voudrions que cela se poursuive et s'élargisse à d'autres jeunes. Et nous voudrions en outre qu'il ait de bonnes opportunités d'emploi pour nous », dit-elle.

Si l'on en croit Cheick Amadou Abdoul Guèye, le coordonnateur national du PAIJEF, de belles perspectives se profilent à l'horizon « il y'a effectivement de belles perspectives qui s'offrent aux jeunes car nous venons certes de boucler la première phase mais il y'a la phase II et III qui vont suivre. Nous sommes dans les réflexions pour les grandes orientations de cette deuxième phase ». Et le coordinateur de poursuivre « nous voulons inciter aussi les entreprises à maintenir ces jeunes-là dans une perspective de contrat à durée déterminée (CDD). Et il y'a une autre initiative qui arrive bientôt », rassure-t-il.

L'adjoint au gouverneur chargé du développement exhorte à une mobilisation en faveur des jeunes, Ba Ousmane Danfakha. Au Sénégal, ce projet a enrôlé 558 jeunes y compris les femmes et les personnes en situation de handicap sur 345 entreprises, a notamment indiqué le coordonnateur national du PAIJEF.