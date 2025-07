Sénégal: Accompagnement des PME sénégalaises - 2,7 milliards Fcfa du fonds Oyass Capital octroyés à 2 entreprises

SEAF Sénégal, Gestionnaire du Fonds Oyass Capital, un sous-fonds du FONSIS dédié aux Pme, a organisé hier, mardi 22 juillet, la cérémonie de signature des premiers investissements. Un montant total de 2,7 milliards Fcfa a été octroyé à 2 entreprises sénégalaises. En effet, 1 milliard de FCFA a été accordé à l'entreprise DIBAYA et un 1,700 milliard de FCFA) décaissé pour l'entreprise Eyone.

Le FONSIS et KfW ont mis en place un fonds d'investissement appelé Oyass Capital qui sera entièrement dédié aux investissements dans les PMEs au Sénégal. L'objectif principal du fonds Oyass capital est d'apporter du capital patient et stratégique aux PME et entreprises à fort potentiel qui manquent souvent de ressources pour accéder à la croissance. À cet effet, OYASS a procédé hier, mardi 22 juillet, à la signature de ses premiers investissements. Le montant de ces premiers investissements est estimé à 2,7 milliards de FCFA dont un (1 milliard de FCFA) octroyé à l'entreprise DIBAYA et un milliard sept cent millions (1,700 milliard de FCFA) octroyé à l'entreprise Eyone.

Dimbaya est une entreprise agro-alimentaire spécialisée dans la production de biscuits de mer communément appelé « mbiskit ». Son activité de base est la transformation de céréales et graisses pour la fabrication de biscuits. Eyone est une société d'édition de logiciels et d'applications créée en 2015, résolument orientée dans la santé. Elle propose des solutions digitales aux acteurs de la santé. « OYASS, c'est un fonds de capital-investissement de 50 milliards FCFA, basé au Sénégal, dédié exclusivement aux PME.

C'est aujourd'hui le plus grand fonds sénégalais dans ce segment, géré par un gestionnaire international sélectionné par appel d'offres, avec une équipe composée à 85 % de Sénégalais. OYASS, c'est donc bien plus qu'un financement. C'est un coach en développement d'entreprise », a fait savoir Babacar Gning, directeur général du FONSIS et Pca de OYASS.

Il relève qu'avec les investissements de OYASS, aucune garantie n'est exigée, aucun taux d'intérêt, pas de remboursement programmé. Monsieur Jamal, directeur pays de Seaf Sénégal et président de OYASS Capital pense que la signature de ces deux transactions porte un autre succès, celui de l'expertise Sénégalaise, celui de SEAF Sénégal. « Ces transactions ont été exécutées par notre équipe d'investissement 100% femme avec une moyenne d'âge de 30 ans, ce qui nous rend encore fiers de voir l'expertise Sénégalaise au service des PME et du Private Equity », se réjouit-il.