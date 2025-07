Dans le cadre de leur contribution effective au développement d'une agriculture durable dans le pays, capable de booster les tendances en termes de production pour accéder à une souveraineté alimentaire sur l'ensemble des filières agricoles, les industries chimiques du Sénégal (ICS) ont lancé officiellement hier, mardi 22 juillet, à Kaolack leur programme de soutien à l'agriculture au Sénégal sous le concept "Naatal Mbay, Dundal ëlëg".

Présidée par son directeur général Mama Sougoufara, devant une diversité d'organisations de producteurs, d'institutions de recherche agricoles, d'élus locaux, autorités administratives, entre autres acteurs, cette initiative a été l'occasion de doter les soixante (60) producteurs retenus pour cette phase pilote, de produits comme l'engrais, les semences, produits phytosanitaires, équipements de projection. Ces producteurs seront par la suite accompagnés par des ingénieurs agronomes qui vont les assister en pratiques agricoles, sur l'application et l'utilisation de l'engrais sur les périmètres et sur tous les circuits de la production. Ainsi déroulé sur l'initiative du Ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'Élevage (MASAE) Mabouba Diagne, dans le but de mieux marquer l'impact des ICS dans le secteur agricole, ce programme obéit à la fois au besoin de renverser les tendances en matière d'autosuffisance.

Autrement dit, réduire la dépendance alimentaire sur la base d'une augmentation des rendements agricoles. Au-delà de cette contribution dynamique orientée vers l'amélioration des rendements et la résilience face aux changements climatiques, il est aussi un programme sagement mûri pour garantir aux producteurs une autonomie en matière d'accès à des intrants adaptés à leurs environnements. Ainsi tel qu'il est organisé, ce soutien aux filières agricoles mobilisera l'Institut sénégalais de recherche agricole (Isra), la Société de développement agricole et industriel du Sénégal (Sodagri), la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), et celle du développement des fibres textiles (Sodefitex).

Autant de partenaires techniques qui marqueront leurs empreintes sur le terrain pour le développement d'une recherche appliquée annoncée par le directeur général des ICS. Avec l'Isra, une recherche planifiée est déjà en place. Elle sera orientée sur la production des nouvelles formes d'engrais prévues sur le marché, l'exploitation approfondie de la bio phosphate, et l'urée enrôlé de "Nim", aujourd'hui en phase d'exploitation. Il faut cependant signaler que la rencontre tenue hier à Kaolack, marque le début d'une campagne organisée d'appui aux producteurs de cinq (5) grandes zones agro-écologiques réparties à travers huit (8) régions du pays (Thiès, Diourbel, Kaolack, Tambacounda, Saint-Louis, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor). Ces zones agro-écologiques concernent les Niayes, le centre du Bassin agricole, le Sénégal oriental, le Sud de la Casamance et la vallée du fleuve Sénégal.