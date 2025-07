Dr. Salma Abdel-Jabbar Al-Mubarak, membre du Conseil de souveraineté s'est engagée, lors de son discours à la cérémonie de clôture de la Conférence sur les questions de la jeunesse aujourd'hui à Madani et en prononçant les recommandations, à mettre en oeuvre et à suivre les recommandations de la conférence, soulignant le rôle de la jeunesse dans l'achèvement de la construction, du bâtiment et du développement.

M.Al-Tahir Ibrahim gouverneur de l'État d'Al-Jazeera, a affirmé son engagement à soutenir les jeunes et à défendre leurs problèmes, louant les sacrifices des jeunes dans la bataille de la dignité et leur réponse à l'appel du commandant en chef des forces armées, leur ruée vers les camps, leur avancement dans les rangs et leur participation aux projets de reconstruction, de développement et de renormalisation dans l'État.

La conférence a émis plus de 25 recommandations qui mettent l'accent sur la tolérance, le rejet des discours de haine et l'activation des médias pour inculquer les valeurs d'amour et de patriotisme et réparer le tissu social.