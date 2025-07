Soudan: Minawi souligne l'importance de renforcer les capacités dans le domaine de la cybersécurité

Le gouverneur de la région du Darfour, le commandant Minni Arko Minawi a déclaré que la protection des données des institutions de l'État représente la première ligne de défense pour la sécurité nationale et la souveraineté, indiquant que la cybersécurité est une responsabilité collective qui commence par l'individu et se termine par l'État, recommandant le développement des capacités et la construction d'une infrastructure sécurisée.

C'etait lors de l'événement de lancement du livre sur la cybersécurité par son auteur, le général de division de police (à la retraite) Dr Suleiman Mustafa Mohammed aujourd'hui à l'hôtel Al Rabwa à Port Soudan, en présence et sous le patronage du Premier ministre Dr Kamil Idris, et la participation de responsables et d'experts dans le domaine de la technologie et de la sécurité, ainsi que de représentants d'institutions de sécurité et universitaires.

Le leader Minni Arko Manawi a appelé à la promulgation de lois pertinentes et à l'obligation pour les institutions de l'État de les mettre en oeuvre dans les secteurs public et privé. Il a également appelé à leur mise en oeuvre pour assurer la protection, établir des centres nationaux et soutenir les personnes exceptionnelles dans ce domaine. Il a également souligné la nécessité de formation, de qualifications et du soutien nécessaire à la recherche scientifique dans les universités, ainsi que de conclure des partenariats internationaux et régionaux et de promouvoir des initiatives liées à la recherche appliquée.

De son côté, le général de division de la police (retraité) Dr. Lors de son examen des axes du livre, Suleiman Mustafa a souligné les objectifs stratégiques pour atteindre la cybersécurité, soulignant son rôle dans le renforcement de la stabilité du pays, de la sécurité intérieure et de la stabilité économique, en assurant la protection des applications électroniques des citoyens et des institutions, en contribuant à la sécurité régionale et internationale et en contribuant à faire face aux cybermenaces, y compris les cyberguerres, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le crime organisé.

Il a recommandé de créer une autorité nationale pour la cybersécurité et l'intelligence artificielle, de travailler sur une coordination locale efficace et une coopération internationale et régionale, de développer des contrôles de base pour la cybersécurité, de sensibiliser tous et d'obliger les institutions et les entreprises à créer des unités spécialisées en cybersécurité tout en appelant à l'élaboration de programmes et de législations pour répondre aux défis.