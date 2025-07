Sénégal: Président de l'Assemblée nationale du Vietnam - Trân Thanh Mân, un socialiste expérimenté

Président de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, Trân Thanh Mân est un socialiste chevronné ancré dans les racines du parti communiste vietnamien.

C'est une grande première. La visite officielle au Sénégal de Trân Thanh Mân, président de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, est historique. Et l'hôte d'El Malick Ndiaye, président du Parlement, marque le premier déplacement d'une autorité vietnamienne de cette envergure en terre sénégalaise depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Sénégal et la République socialiste du Vietnam, il y a 56 ans.

Socialiste de formation, Trân Thanh Mân, âgé de 63 ans, porte les habits d'un chef communiste réputé proche de la masse sociale. Élu d'abord vice-président permanent de la XVe législature de l'Assemblée nationale du Vietnam, M. Mân occupe désormais le fauteuil de président de ladite institution parlementaire. Il est membre du Politburo du Parti communiste vietnamien (Pcv) qu'il a intégré il y a trois décennies. Dans cette formation politique, l'homme a occupé plusieurs postes de responsabilité. De membre suppléant du Comité central du Pcv du Xe mandat à membre du Politburo du Comité central du parti du XIIIe mandat, il a été tour à tour membre du Comité central du parti des XIe, XIIe et XIIIe mandats et, enfin, secrétaire du Comité central du parti du XIIe mandat.

Titulaire d'un Doctorat en Économie et d'une Licence en Politique, il a été élevé au grade de l'Ordre du travail de première, deuxième et troisième classe en 2005, 2010 et 2017. Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a aussi reçu, en 2011, la distinction de l'Ordre de défense de la patrie de troisième classe, puis trois certificats de mérite du Premier ministre et le titre de combattant d'émulation nationale en 2000 et 2009. Avant d'être porté à la tête de l'institution parlementaire vietnamienne, M. Mân a été successivement élu député de l'Assemblée nationale au titre des XIIIe et XIVe législatures.

Sa riche carrière professionnelle est difficilement détachable de son parcours politique. De juillet 1979 à septembre 1980, il a été cadre au Conseil scolaire de l'Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh du district de Châu Thành, dans la province de Hâu Giang. D'octobre 1980 à décembre 1982, il est nommé chef du bureau de l'Hcyu du district de Châu Thành, membre du Conseil exécutif, puis membre du Conseil permanent de l'Union de la Jeunesse du district de Châu Thành, toujours dans la province de Hâu Giang. Trân Thanh Mân a ensuite occupé le poste de vice-secrétaire permanent de l'Hcyu en tant que membre du comité du parti, puis secrétaire de l'Hcyu et membre du Conseil populaire du district de Châu Thành, également dans la province de Hâu Giang, de janvier 1983 à décembre 1987.

Parcours politique

De septembre 2019 à avril 2021, il est élu secrétaire du comité central du parti du XIIe mandat, puis secrétaire de la délégation du parti et, enfin, président du comité central du Fpv pour le mandat 2019-2024. Il sera, par la suite, député de l'Assemblée nationale de la XIVe législature. Lors du XIIIe Congrès national du Parti communiste vietnamien, il a été réélu au Politburo du comité central du parti. Trân Thanh Mân sera ainsi porté vice-président du Parlement du Vietnam lors de 11e session de l'Assemblée nationale de la XIVe législature. De mai 2021 à avril 2024, il est promu membre du Politburo, puis vice-secrétaire de la Délégation du parti à l'Assemblée nationale, ensuite vice-président permanent de l'Assemblée nationale des XIVe et XVe législatures, ensuite vice-président du Conseil électoral national et président de l'Organisation des parlementaires d'amitié vietnamienne ainsi que président du groupe parlementaire de l'amitié Vietnam-Laos.