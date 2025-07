Sénégal: Maths, thèses, baccalauréat - L'Ansts récompense l'excellence ce jeudi

Le musée des Civilisations noires, à Dakar, accueille ce jeudi 24 juillet la première édition de la Journée de l'Excellence, une initiative de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts) que dirige actuellement le Dr Moctar Touré (agronome, ex-Dg Isra). Le Pr Oumar Sock (chimiste et ex-directeur de l'Esp) en est le secrétaire perpétuel.

La journée est organisée sous le patronage du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et celui de l'Éducation nationale, précisent les organisateurs dans un communiqué. L'objectif de cette rencontre est de mettre à l'honneur les parcours académiques remarquables et de valoriser les jeunes talents scientifiques du pays.

Élèves, étudiants, familles, enseignants et enseignants-chercheurs, décideurs et membres du public sont attendus à cette fête de l'excellence et du mérite. Trois distinctions majeures seront décernées au cours de l'événement, renseigne le communiqué. Il s'agit du Prix Souleymane Niang en mathématiques pour rendre hommage à l'un des membres fondateurs de l'Ansts, mathématicien de renom et ancien recteur de l'Ucad de Dakar. On peut citer aussi le Prix de l'Ansts aux meilleures thèses qui récompensera deux jeunes docteurs issus des écoles doctorales du Sénégal. Enfin, onze lauréats issus des séries scientifiques et techniques recevront également le Prix de l'Ansts aux meilleurs bacheliers.

La rencontre sera ponctuée par des prises de parole des officiels, de présentations de travaux scientifiques, d'une performance artistique de la troupe « La Voix des sans Voix », et d'un moment de partage intergénérationnel. Créée en 1999, l'Ansts se positionne comme un acteur central de l'essor scientifique et technologique du pays. L'académie intervient dans des secteurs clés tels que la santé, l'agriculture, l'environnement ou encore l'énergie, en promouvant la recherche, l'innovation et le conseil aux pouvoirs publics dans des politiques scientifiques. Elle s'emploie aussi à favoriser les échanges entre chercheurs, étudiants et professionnels, avec pour ambition de renforcer les compétences et de soutenir la formation continue.