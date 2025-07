Sénégal: Gestion des retraites au pays - Un système plus inclusif, équitable et pérenne préconisé

Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions a présidé, hier, à Dakar, la troisième concertation tripartite sur la gestion de la retraite. Abass Fall, a préconisé un système de gestion « plus inclusif, équitable et pérenne ».

Les concertations sur la gestion des retraites au Sénégal se poursuivent. Après les deux premières réunions, la troisième session tripartite s'est tenue, hier, à Dakar. Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a présidé la rencontre. Dans son discours, il a magnifié « la mobilisation exceptionnelle », l'engagement et l'implication de tous les acteurs pour bâtir un système de retraite plus inclusif, équitable et pérenne, à même de permettre aux retraités de vivre décemment et de réaliser pleinement leur potentiel. Le ministre a souligné que « l'initiative présidentielle de consacrer des concertations à la gestion de la retraite au Sénégal traduit sa volonté de faire de la réforme de la gestion des retraites un important levier pour assurer la dignité des retraités, renforcer la stabilité économique et construire un marché financier solide et inclusif ».

M. Fall a fait remarquer que « notre économie est dominée par l'informel et notre système de retraite est arrivé à un tournant majeur avec la dégradation du rapport cotisants/retraités, la détérioration de la valeur des pensions et son corollaire sur le niveau de vie des retraités et de leurs familles, entre autres ». Or, a expliqué le ministre, « la problématique de la gestion des retraites est en rapport direct avec les caractéristiques sociales, économiques et démographiques de notre pays ». Ainsi, a-t-il salué la place conférée aux personnes âgées, indépendamment de la Constitution, qui leur accorde un certain nombre de droits.

C'est pourquoi, il juge que l'instruction du Président Bassirou Diomaye Faye « est un pertinent indicateur de ce profond respect ». M. Fall a confié que « la problématique liée à la gestion des retraites a été étudiée sous ses différents aspects ». C'est pourquoi, il reste optimiste qu'à la fin des concertations, « des mesures pertinentes en faveur d'un système de retraite reposant sur une approche solidaire, inclusive, intergénérationnelle et performante, et garantissant à nos retraités une couverture au moins à la hauteur de leurs attentes » seront proposées.