Sénégal: Défaite contre Siteu - Avis des experts sur l'avenir de Balla Gaye 2

Balla Gaye 2 totalise déjà 20 ans de carrière (2005-2025) et a réalisé un riche parcours puisqu'il a été sacré au Championnat de lutte avec frappe (Claf) en 2007, « Roi des arènes » en 2012 lorsqu'il détrônait Yékini, puis « Empereur » après son succès sur Tapha Tine en 2024. Après avoir baissé pavillon devant Siteu dimanche dernier, l'avenir du « Lion » de Guédiawaye pose un sérieux débat.

Balla Gaye 2 doit-il mettre fin à sa carrière ? Difficile d'y répondre. Il est administrativement loin de la retraite sportive, puisqu'il n'a que 39 ans, alors que l'âge limite en lutte sénégalaise pour faire valoir ses droits à la retraite est fixé à 45 ans, avec une dérogation de trois ans qui fait que la durée d'activité d'un lutteur est de 48 ans.

Mais au vu de ses résultats en dents de scie depuis 2014, son avenir inquiète plus d'un. Pour certains, le fils de Double Less est bon pour la retraite, alors que pour d'autres, il est encore capable de réaliser des performances. Beaucoup de ses supporters étaient déçus, dimanche dernier, de sa cuisante défaite face à « Yalmine ».

Pour la première fois de sa carrière, le grand frère de Sa Thiès n'a quasiment pas dirigé le débat dans un combat et était méconnaissable de bout en bout avant de mordre facilement la poussière.

Expert de la lutte, Fadam 2 estime que si Balla Gaye 2 doit suivre ses conseils, il devrait effectivement mettre un terme à sa carrière. Selon la même source, le leader de l'école Balla Gaye 2 n'est pas un lutteur qui doit enchaîner des revers vu son talent et son envergure dans le landerneau de la lutte sénégalaise.

À en croire cet ancien lutteur, le poulain de Aziz Ndiaye n'a jamais eu un parcours facile, parce qu'il a battu de nombreux champions, ce qui a fait qu'il « a plus d'ennemis » dans ce sport. « Je pense qu'il doit mettre fin à sa carrière et accompagner son petit frère Sa Thiès qui est une étoile montante de la lutte et qui a toutes les qualités requises pour réaliser de grandes performances », a dit Fadam 2, au bout du fil.

Le journaliste sportif Malick Thiandoum a, pour sa part, estimé que Balla Gaye 2 a déjà fait 20 ans de carrière en glanant titres et trophées. Selon notre confrère, le double vainqueur de Modou Lô a chargé son corps durant tout ce temps, fait beaucoup de sacrifices et terrassé des lutteurs coriaces comme Tapha Guèye de l'écurie Fass (3 mai 2009), Modou Lô de Rock Énergie (21 mars 2010), Balla Bèye 2 de l'écurie Haal Pulaar (1er août 2010), Tyson de Boul Faalé (31 juillet 2011), Yékini de Ndakaru (22 avril 2012)...

« Balla Gaye 2 est aujourd'hui plus proche de la fin », a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il n'a plus cette force d'antan. Malick Thiandoum a laissé entendre que l'état de santé du coéquipier de Fils de Balla ne lui permet plus de réaliser les résultats escomptés.

Pour le journaliste de la Tfm, Sa Thiès monte en puissance et Balla Gaye 2 doit lui céder la place. Pour finir, Malick Thiandoum a déclaré qu'il appartient tout de même à Balla Gaye 2 d'apprécier « s'il a encore les ressources morales et physiques nécessaires pour continuer ou pas sa carrière ».

Du côté de l'école Balla Gaye, des dirigeants et coéquipiers de Balla Gaye 2 pensent qu'il est capable de rebondir. Pour donner du poids à leurs arguments, ils justifient la défaite de leur lutteur par une blessure au genou.

Balla Gaye 2 affiche à son compteur un palmarès de 30 combats, 23 victoires et 7 défaites.