Sénégal: El Hadji Babacar Dioum, dit Kocc Barma, inculpé pour la diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs et d'autres délits

Dakar — Le prévenu El Hadji Babacar Dioum, présenté comme le cerveau de l'affaire judiciaire dite Kocc Barma, a été placé sous mandat de dépôt, mardi, pour huit chefs d'inculpation, dont la "diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et à caractère pédopornographique", rapportent plusieurs médias.

Surnommé Kocc Barma nom d'un philosophe et penseur sénégalais qui aurait vécu entre 1586 et 1655 dans le royaume du Cayor - est également inculpé pour association de malfaiteurs, stockage et diffusion de données à caractère personnel, diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs et à caractère pédopornographique, atteinte à la vie privée, extorsion de fonds, menaces et chantage, blanchiment de capitaux et faux sur des documents administratifs publics.

M. Dioum a fait l'objet de près de 5 000 plaintes depuis 2018, selon plusieurs médias. Il a été arrêté à la suite de la plainte d'une fille âgée de 16 ans.

Une arme à feu, des douilles, des véhicules de luxe, des ordinateurs portables, des téléphones, des puces, des disques durs, ainsi que des outils d'administration de sites web ont été retrouvés à son domicile, lors de son arrestation.

La brigade d'intervention polyvalente, une unité d'élite de la Police nationale, a participé à l'arrestation d'El Hadji Babacar Dioum, qui est présumé être l'administrateur de deux sites pornographiques.