Sénégal: Le programme de soutien des ICS à l'agriculture lancé à Kaolack

Kaolack — La phase pilote du programme de soutien des Industries chimiques du Sénégal (ICS) à l'agriculture sénégalaise (PICSA) a été lancé officiellement, mardi, à Kaolack, dans le but de booster davantage les activités agricoles, a constaté l'APS.

L'appui aux producteurs, à travers cinq grandes zones agroécologiques du pays, que sont les Niayes, le bassin arachidier, le Sénégal oriental, le sud de la Casamance et la Vallée du fleuve Sénégal, constituent les principaux axes de ce programme dont le lancement coïncide avec le début de la campagne agricole 2025-2026.

Les cinq zones agroécologiques en question correspondent à huit régions, à savoir Thiès, Diourbel, Kaolack, Tambacounda, Saint-Louis, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

"Nous avons conçu ce programme sous l'inspiration" du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat aux Coopératives, avec lesquels "nous avons discuté de l'impact que les ICS doivent avoir dans le domaine plus large de la production de l'engrais qui doit toucher également l'accompagnement des agriculteurs", a expliqué le directeur général des ICS, Mama Sougoufara.

Selon M. Sougoufara, une soixantaine de producteurs en intrants agricoles vont bénéficier d'un accompagnement des ICS dans le cadre de cette initiative, à travers la mise à disposition d'engrais, de semences, de produits phytosanitaires, avec l'accompagnement d'agronomes.

Il estime que ce travail ne peut être possible qu'avec le soutien et l'implication des structures de l'Etat, mais aussi des grandes sociétés publiques dont la mission est d'encadrer l'agriculture, comme l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et la Société nationale de développement agricole et industriel (SODAGRI).

Il a également cité la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), ainsi que la Société de développement et des fibres textiles du Sénégal (SODEFITEX).

Il s'est dit heureux de renouveler l'engagement liant les ICS à l'ISRA, dans le cadre d'un partenariat appelé à s'élargir, au-delà des programmes de recherche sur de nouvelles formules d'engrais, par lequel les Industries chimiques du Sénégal sont "en train de faire des travaux extrêmement importants pour renforcer la productivité de l'agriculture sénégalaise dans des programmes de recherche appliquée".

Les ICS, de concert avec l'ISRA, compte continuer ce partenariat à travers son programme de soutien à l'agriculture, a poursuivi M. Sougoufara.

"Nous voulons que les producteurs agricoles, au-delà de la disponibilité de l'engrais, domaine dans lequel nous faisons des efforts très importants, soient davantage accompagnés", a souligné Mama Sougoufara.

Les ICS ont adopté une démarche globale pour les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs, en mettant à leur disposition des engrais, produits phytosanitaires, des équipements de protection, du matériel agricole et les faire accompagner par des agronomes qui vont les soutenir dans les pratiques, dans l'application de l'engrais, tout au long des différentes phases de cette campagne agricole, a-t-il assuré.