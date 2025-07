Ile Maurice: Vers une nouvelle passerelle culturelle entre La Réunion et du pays

Dans une atmosphère empreinte de respect mutuel et de créativité, le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, a reçu en tête-à-tête Zakaria Mall, directeur de l'agence réunionnaise Komkifo, le lundi 21 juillet, à son bureau à Port-Louis. Une rencontre qui marque le point de départ d'une collaboration culturelle renforcée entre les îles soeurs de l'océan Indien.

L'objectif de cet échange : établir des passerelles durables entre La Réunion et Maurice, tant au niveau institutionnel qu'artistique. Une ambition nourrie par un esprit de coopération régionale et par une volonté de structurer l'économie de la culture autour de projets innovants.*

«Ce que nous voulons, c'est co-construire des projets qui parlent aux jeunes, qui mettent en lumière notre identité et qui ouvrent de nouveaux horizons pour la culture dans notre région»*, a déclaré le ministre Mahen Gondeea.

Il s'est dit particulièrement enthousiaste à l'idée d'une collaboration créative avec l'équipe de Komkifo, qu'il qualifie de passionnée et engagée. Le ministre a également rappelé l'importance d'un travail en synergie avec les partenaires de la région. «C'est dans cet esprit de partage que j'ai tenu à rencontrer Zakaria Mall et son équipe. Tout ceci est de bon augure et il n'y a pas de doute que nous arriverons à monter des projets communs», a-t-il souligné.

«Terres créoles»: un projet régional ambitieux

Pour Zakaria Mall, cette rencontre n'était pas anodine. À la tête de Komkifo, maison d'édition et plateforme artistique basée à La Réunion, il ambitionne de renforcer les liens avec Maurice, dans la continuité du Koktel Fonker, événement organisé au Caudan Arts Centre il y a trois ans, en hommage à Dev Virahsawmy. «Cette rencontre va déboucher sur un projet en commun. Le ministre a été très réceptif, et on a aussi parlé de la coopération régionale et de la structuration de l'économie de la culture», a-t-il expliqué.

Au coeur de cette dynamique : le projet Terres créoles, pensé en collaboration avec le philosophe réunionnais Paul Mazaka. «Nous avons réfléchi aux liens de la région comme un ensemble cohérent, riche de diversité et d'histoire commune. Les peuples de nos îles ont tant à partager», a poursuivi Zakaria Mall.

Patrimoines, contes et transmission

Au-delà des projets artistiques, les discussions ont également porté sur la valorisation des patrimoines immatériels, comme les contes traditionnels, les sirandanes et autres formes d'expression orale menacées par l'oubli. Un champ d'action jugé prioritaire tant à La Réunion qu'à Maurice. «Des idées créatives, audacieuses et innovantes ont été discutées pour mieux valoriser nos artistes, nos patrimoines et surtout, pour rapprocher nos peuples à travers la culture», a insisté Mahen Gondeea.

Une première réunion technique entre les équipes du ministère et celles de Komkifo a aussi eu lieu hier, pour concrétiser les premières étapes de ce partenariat culturel régional.