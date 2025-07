Ethiopie: Le tourisme de conférence a enregistré des résultats remarquables en au pays

<strong>Addis-Abeba, le — Le Service de communication gouvernementale a annoncé que l'intérêt croissant de l'Éthiopie pour le tourisme de conférence produit des résultats remarquables.

Bien que l'Éthiopie soit reconnue comme le berceau de l'humanité et possède un riche patrimoine naturel, historique et culturel, matériel et immatériel, la contribution du secteur touristique à l'économie nationale est restée minime par le passé, en grande partie en raison d'une promotion insuffisante de ces attractions.

Cependant, suite au lancement du programme national de réformes, le tourisme est devenu l'un des piliers du Plan décennal de développement du pays.

Ainsi, plusieurs sites patrimoniaux ont été restaurés et de nombreuses nouvelles destinations touristiques ont été développées.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le ministre d'État du Service de communication du gouvernement, Tesfahun Gobezay, a souligné que les projets de développement et de restauration des corridors à Addis-Abeba et dans plusieurs villes régionales ont créé un environnement propice à la croissance du tourisme.

Selon le ministre d'État, l'Éthiopie a accueilli plus de 150 conférences régionales, continentales et internationales au cours de l'année 2017.

Le sommet annuel de l'Union africaine et d'autres forums de haut niveau ont notamment attiré plus de 20 000 participants, dont des chefs d'État, des dirigeants d'organisations internationales, des experts et d'autres personnalités influentes.

Tesfahun a souligné le rôle important du tourisme de conférence dans la dynamisation du secteur touristique au sens large et dans l'amélioration de l'image de l'Éthiopie à l'international.

Il a attribué le succès du secteur à l'amélioration des infrastructures, au statut du pays comme siège de l'Union africaine et à la présence internationale d'Ethiopian Airlines.

Le ministre d'État a également souligné l'inauguration récente du musée mémorial de la victoire d'Adwa, du musée des sciences, du nouveau centre international de congrès d'Addis-Abeba et du nombre croissant d'hôtels de standing international, autant d'atouts majeurs qui font de l'Éthiopie une destination privilégiée pour le tourisme de conférence.

Le ministre d'État a appelé les prestataires de services à fournir des services de haute qualité afin de garantir la satisfaction des visiteurs et de préserver la réputation de l'Éthiopie.