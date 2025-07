Ethiopie: Afreximbank a levé 1 milliard de dollars de projets prêts à l'investissement.

<strong>Addis-Abeba, le — Les 32e Assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) ont été marquées par une vague de signatures d'accords. Quatre transactions de préparation de projets ont été signées entre la Banque et diverses entités, lesquelles devraient débloquer des investissements d'environ 1 milliard de dollars US et transformer des secteurs clés en Afrique.

Au Kenya, les travaux préparatoires pour une usine pharmaceutique de classe mondiale ont commencé. Au Zimbabwe, le plus grand projet solaire hybride d'Afrique prend forme. Au Nigéria, une nouvelle centrale électrique de 500 MW est en voie de bancabilité et au Malawi, une facilité conjointe avec la NBS Bank est prête à stimuler le développement de secteurs prioritaires.

Chaque accord souligne un engagement plus large en faveur de la réduction des risques liés aux investissements et de la construction d'infrastructures qui stimulent le commerce, soutiennent l'industrie et améliorent les conditions de vie, a déclaré la Banque dans un communiqué.

Ces accords reflètent la détermination d'Afreximbank à aller au-delà de ses promesses et à réaliser des progrès réels et mesurables, selon les informations obtenues auprès de la banque.

Kanayo Awani, vice-président exécutif en charge du commerce intra-africain et du développement des exportations d'Afreximbank, a signé l'accord avec les représentants des entreprises concernées.

La Banque africaine d'import-export est une institution financière multilatérale panafricaine dont le mandat est de financer et de promouvoir le commerce intra- et extra-africain.

Depuis plus de 30 ans, la Banque déploie des structures innovantes pour proposer des solutions de financement qui soutiennent la transformation de la structure du commerce africain, accélérant l'industrialisation et le commerce intra-régional, stimulant ainsi l'expansion économique du continent.