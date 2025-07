Congo-Brazzaville: Les gouvernements invités à s'impliquer dans les programmes de vaccination

Les agences des Nations unies, notamment l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), ont demandé, dans un communiqué de presse, aux gouvernements des pays membres et aux partenaires de renforcer la vaccination en vue de prévenir les épidémies.

Les agences des Nations unies ont sollicité aux gouvernements de combler le déficit de financement du prochain cycle stratégique de Gavi (2026-2030) afin de protéger des millions d'enfants dans les pays à faible revenu, de renforcer la vaccination dans les situations de conflits et de fragilité pour toucher davantage d'enfants et de prévenir des épidémies de maladies potentiellement mortelles.

Selon elles, la priorité doit être donnée aux stratégies locales et aux investissements nationaux, en intégrant résolument la vaccination dans les systèmes de soins de santé primaires en vue de combler les inégalités, de lutter contre les fausses informations et d'accroître l'acceptation de la vaccination au moyen d'approches fondées sur des données probantes et d'investir dans des systèmes de données et de surveillance des maladies plus solides pour orienter les programmes de vaccination à fort impact.

D'après les nouvelles données sur la couverture vaccinale nationale publiées par l'OMS et l'Unicef, 89 % de nourrissons à travers le monde, soit près de 115 millions, ont reçu au moins une dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), et 85 %, soit quelque 109 millions, l'intégralité des trois doses recommandées en 2024 à comparer de 2023. Ces chiffres montrent que 171 000 enfants supplémentaires ont reçu au moins une dose du vaccin DTC, et un million d'entre eux l'intégralité des trois doses.

Toutefois, malgré ces progrès constants, près de 20 millions de nourrissons n'ont pas reçu au moins une dose du vaccin DTC l'année dernière. Parmi eux figurent 14,3 millions d'enfants « zéro dose » qui n'ont jamais été vaccinés. Ce sont quatre millions d'enfants non vaccinés de trop en vue d'atteindre la cible de 2024 nécessaire pour rester en bonne voie de réalisation des objectifs du Programme pour la vaccination à l'horizon 2030, ainsi que 1,4 million d'enfants supplémentaires par rapport à 2019, l'année de référence pour mesurer les progrès.

Beaucoup de travail encore à accomplir

Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, soulignant l'augmentation des enfants vaccinés, a indiqué qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir.

« La persistance de la non vaccination et de la vaccination insuffisante des enfants est souvent due à la une combinaison de facteurs, parmi lesquels un accès limité aux services de vaccinations, des perturbations dans l'approvisionnement, les conflits et l'instabilité, les fausses informations entourant les vaccins », a-t-il déclaré.

Quant à la directrice générale de l'Unicef, Catherine Russell, elle appelle à la détermination afin de surmonter les obstacles tels que la réduction des budgets de santé, la fragilité des systèmes de santé, les fausses informations et les restrictions d'accès induites par les conflits. « Aucun enfant ne devrait mourir d'une maladie que nous savons éviter. Élargir la protection contre les maladies évitables par la vaccination », a-t-elle dit.

Elle a souligné les efforts des pays soutenus par l'Alliance du vaccin, Gavi, avec l'introduction et le déploiement des vaccins contre le papillomavirus, la méningite, l'infection à pneumocoque, la poliomyélite et les rotavirus.

Pour sa part la directrice exécutive de Gavi, Dr Sania Nishtar, a rappelé aux gouvernements et aux partenaires de maintenir leur niveau d'engagement pour sauver des vies et protéger le monde contre les flambées de maladies infectieuses.

« La couverture vaccinale contre la rougeole s'est également améliorée, le pourcentage d'enfants ayant reçu la première dose et la seconde dose du vaccin ayant légèrement augmenté par rapport à l'année précédente, passant respectivement à 84 % et 76 % », a-t-il fait savoir. Il a ajouté que « deux millions d'enfants supplémentaires ont été vaccinés en 2024 selon les estimations. Cette couverture reste très en deçà de la couverture de 95 % à atteindre dans chaque communauté pour prévenir les épidémies ».