Congo-Brazzaville: PCT-Pool - Jean-Pierre Heyko Lékoba officiellement installé

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a officiellement installé, le 21 juillet à Kinkala, le nouveau commissaire politique du parti dans le département du Pool, Jean-Pierre Heyko Lékoba.

La cérémonie qui s'est déroulée à la place André-Grenard-Matsoua de Kinkala, en présence des cadres, élus et militants du PCT et de la majorité présidentielle, a pris l'allure d'un meeting. L'installation de Jean-Pierre Heyko Lekoba intervenant à quelques mois de la tenue du 6e congrès ordinaire du PCT et de l'élection présidentielle de mars 2026, l'occasion a été propice pour la présidente de la fédération PCT-Pool, Marie Jeanne Kouloumbou, de mobiliser les troupes.

« Depuis notre installation le 20 septembre 2020, notre ligne directive demeure inchangée, conduire le parti vers des lendemains meilleurs dans le Pool. C'est cette ambition qui nous guide jusqu'à ce jour pour faire du PCT, le parti leader dans le département. Le Pool est prêt pour son développement socioéconomique », a-t-elle déclaré.

Elle a appelé, par ailleurs, le collège de la majorité présidentielle dans le département du Pool à consolider davantage les valeurs d'unité, de cohésion et de discipline, afin de garantir une victoire éclatante et incontestable à leur candidat à l'élection présidentielle de 2026 dès le premier tour.

Une posture saluée à sa juste valeur par le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, qui a appelé au renforcement du dispositif organisationnel et à agir conformément aux valeurs fondamentales qui font la grandeur de l'engagement politique du parti, notamment l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité. « Aucun défi ne peut nous résister si nous marchons ensemble, dans le respect mutuel et la fidélité à nos principes. Nous devons faire front commun dans l'harmonie et la complémentarité de nos actions. Soyons des modèles dans nos comportements, et rappelons-nous toujours que chaque acte posé individuellement ou collectivement engage l'image du parti tout entier. Soutenons nos camarades dans l'épreuve et ne laissons personne en marge de notre action collective », a conseillé le président par intérim de la majorité présidentielle.

Pierre Moussa a également invité les cadres et militants de la fédération PCT-Pool à faire vivre les cellules, les sections et les comités, à travers les actes quotidiens, afin de consolider le leadership de leur parti dans le département. Il a aussi rappelé les missions du commissaire politique qui est appelé à observer le fonctionnement du parti dans le département, attirer l'attention de la direction nationale et des organes fédéraux sur les risques de dysfonctionnement, proposer des actions anticipatives dont il participe à la mise en oeuvre.

Le commissaire politique du PCT-Pool, Jean Pierre Heyko Lékoba, s'est félicité, quant à lui, de la mobilisation générale des cadres politiques, des élus ainsi que des filles et des fils de ce département. Ancien préfet des départements de la Cuvette et du Niari, et ancien député d'Etoumbi (2002-2007), il est conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il s'agit, entre autres, de faire des rapports au secrétaire général du PCT sur la marche du parti dans le Pool. Il est également conscient des grands défis politiques qui pointent à l'horizon, à savoir le 6e congrès ordinaire du PCT et l'élection présidentielle de mars 2026.

Notons qu'avant son installation officielle, Jean-Pierre Lekoba avait été présenté le 7 juillet dernier, à Brazzaville, aux cadres des partis de la majorité présidentielle du Pool par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba.