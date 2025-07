Afrique Centrale: Trois solutions innovantes pour limiter la déforestation

Les plateformes Ekwato, Supply Logica et Ecosource ont été développées par des experts pour aider au suivi du couvert forestier, notamment du bassin du Congo. Elles sont standardisées en conformité avec le Règlement européen sur la déforestation (RDUE).

Ces trois plateformes technologiques ont été récemment présentées aux acteurs régionaux par l'Association technique internationale des bois tropicaux (ATIBT) et l'organisme Le commerce du bois (LCB). La plateforme Ekwato est un dispositif conçu pour la collecte automatisée de données, l'analyse dynamique des risques, le suivi des produits, l'export de DDS pour l'archivage, et comprend également une application mobile.

La plateforme Supply Logica est un outil modulaire doté d'une fonction de cartographie qui aide à la visualisation des chaînes d'approvisionnement. Enfin, l'application Ecosource est une plateforme collaborative permettant la modélisation des chaînes, la visualisation géolocalisée, la validation des grilles de légalité, le suivi des lots et la détection de la déforestation via satellite.

Les principaux partenaires de cette initiative, tels que le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), l'organisme FSC (Forest Stewardship Council) et Preferred by Nature, ont présenté les adaptations en cours ou déjà mises en place. Le programme PEFC a élaboré un nouveau standard international intégrant les exigences du RDUE, ainsi qu'un module DDS volontaire, accompagné d'une mention dédiée sur les factures. De son côté, le FSC travaille sur un système de traçabilité basé sur la technologie blockchain et un outil d'analyse des risques, tandis que Preferred by Nature propose plusieurs certifications, dont un cadre de durabilité et une certification spécifique alignée sur les indicateurs du RDUE, ainsi que des formations et une base de données.

Ces nouveaux dispositifs permettent aux entreprises de structurer leurs processus de conformité avec le soutien d'une expertise externe certifiée. À cet effet, des outils d'accès gratuit seront mis à la disposition des forestiers, qui seront présentés lors de la prochaine session de l'ATIBT. Ces outils incluent une carte interactive en ligne (Global Forest Watch), ainsi que la version professionnelle gratuite de GFW Pro pour les ONG et les opérateurs, sans oublier l'Impact Toolbox, une plateforme officielle de la Commission européenne pour détecter la déforestation à partir d'images satellites. Ces versions nouvelles constituent des ressources précieuses, notamment pour les opérateurs de terrain et les petites et moyennes entreprises.