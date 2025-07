Congo-Brazzaville: Rentrée littéraire du pays - La 8e édition pointe à l'horizon

La huitième édition de la Rentrée littéraire du Congo (Relico) se tiendra les 25, 26 et 27 septembre prochain à la librairie Les Manguiers, dans l'enceinte des Dépêches de Brazzaville, sur le thème « Le livre comme outil d'enracinement culturel et d'ouverture au monde ». L'annonce a été faite le 23 juillet lors d'un déjeuner de presse animé par Florent Sogni Zaou, président du Pen Centre Congo et coordonnateur de la Relico, aux côtés du Pr Mukala Kadima-Nzuji, écrivain-éditeur. et de Weldy Telemine Kiongo, secrétaire général du Pen.

« Nous sommes ainsi réunis aujourd'hui pour parler du livre, de la littérature et de la Rentrée littéraire du Congo que nous organisons depuis 2017 sous la couverture du Pen Centre Congo Brazzaville », a déclaré Florent Sogni Zaou. Revenant sur l'histoire de cette initiative, il a rappelé son lancement à Dakar, au Sénégal, grâce au soutien de Lydie Pongault, alors conseillère du chef de l'État en charge de la Culture et actuellement ministre en charge de l'Industrie culturelle. De retour au Congo, il organise la première édition à la Librairie nationale, en présence de figures majeures de la scène littéraire congolaise.

Depuis, plusieurs éditions se sont succédé, malgré une pause en 2021 et 2022 due à la pandémie de covid. Le Grand Prix Jean- Malonga, né lors de la deuxième édition, a été attribué à des figures telles qu'Henri Djombo, Mahmoud, Dominique Douma, Alphonse Chardin Nkala, M'fumu à titre posthume, Juste Désiré Mondelé, Louis Bakabadio ou encore Nicole Mbala. Cette année encore, le prix sera décerné dans les catégories littérature, essai, création et sponsoring. Les ouvrages concernés sont ceux publiés entre 2024 et 2025, à soumettre à la Relico au plus tard le 15 septembre auprès d'Émilie Eyala à la librairie Les manguiers. Seuls les livres imprimés sont acceptés, toutes catégories confondues : roman, poésie, essai, nouvelle, théâtre. Les manuscrits ne seront pas pris en compte.

Le Pr Mukala Kadima-Nzuji, pour sa part, a salué la pertinence du thème 2025. « Il faudra peut-être souligner ici le renouvellement des thèmes à chaque rencontre. Le thème est nouveau, le thème est différent et le thème réunit le plus grand nombre possible d'écrivains », a-t-il déclaré. Pour lui, « il n'y a pas d'autarcie en littérature. Toute littérature qui vit d'autarcie est condamnée à disparaître. L'ouverture, c'est le partage. L'enracinement, c'est être chez soi ». Il a également encouragé la diversité des candidatures, espérant une forte participation féminine.

En plus de la remise des prix, des tables rondes autour du roman, de l'essai et de la poésie sont prévues lors de cette 8e édition de la Relico, avec un débat final autour d'un ouvrage consacré à l'environnement du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

C'est donc un nouvel appel lancé aux auteurs congolais, pour une édition que les organisateurs veulent riche en oeuvres de qualité, fidèles aux valeurs d'enracinement et d'ouverture qui fondent la littérature.