Congo-Brazzaville: Réseau ferroviaire - Plus de 737 millions d'euros pour réhabiliter la ligne Mayoko / Pointe-Noire

Le Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) et le groupe turc Ulsan Mining Congo S.A.U ont signé, le 18 juillet à Brazzaville, une convention d'une valeur de plus de 737 millions d'euros, portant sur la réhabilitation et la modernisation du réseau ferroviaire reliant Mayoko à Pointe-Noire.

Signé par le directeur général du CFCO, Ignace N'Ganga, et l'administrateur directeur général de la Société d'exploitation du fer de Mayoko-Moussondji (SEFMN), Vakkas Karaoğlu, l'accord permettra l'acheminement du minerai de fer extrait du gisement de Mayoko-Moussondji, situé dans le département du Niari, vers la zone économique spéciale de Pointe-Noire, ambitionne de renforcer l'intégration logistique et industrielle du pays.

Dans le cadre de ce partenariat, le groupe Ulsan Holding s'est engagé dans l'acquisition de matériel roulant, incluant une vingtaine de locomotives et plus de trois cents wagons, afin de garantir une exploitation optimale de la ligne modernisée.

A moyen terme, Ulsan prévoit également l'implantation d'une fonderie à Pointe-Noire pour un investissement estimé à 2 milliards de dollars américains. Cette usine permettra la transformation locale du minerai, générant une valeur ajoutée significative consolidant l'économie congolaise et réduisant les exportations de matières premières non transformées.

Dans un message lu au nom du Conseil d'administration d'Ulsan Holding, Bocar Maïga a qualifié ce projet de structurant et intégrateur, soulignant qu'il contribuera à l'essor économique du Congo et au développement régional en générant des milliers d'emplois directs et indirects.

« Nous sommes honorés de contribuer activement à la vision d'industrialisation du Congo. Ces projets apporteront des bénéfices durables et significatifs pour la population comme pour l'économie nationale », a-t-il affirmé.

« Ces accords augurent de bonnes perspectives, tant pour les cheminots que pour la population locale », a déclaré Ignace N'Ganga, évoquant notamment la création d'emplois et le désenclavement durable des localités situées le long de la voie ferrée dite « Ex-Comilog ».

Prenant la parole au nom du gouvernement, la ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a salué la qualité des échanges et la portée stratégique de ces engagements.

« Cette cérémonie s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dont l'ambition se matérialise à travers des projets structurants et durables, au bénéfice des générations actuelles et futures », a-t-elle déclaré.

Cet accord fait suite à la convention minière signée en 2024 entre le Congo et Ulsan Mining Congo. Il s'inscrit dans la vision conjointe des présidents du Congo et de la Turquie, respectivement Denis Sassou N'Guesso et Recep Tayyip Erdoğan, visant à renforcer les infrastructures stratégiques et à approfondir la coopération bilatérale.