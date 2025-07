Ile Maurice: L'Inde aidera le pays à définir une stratégie pour la science et la technologie

Le Conseil des ministres a donné son aval pour que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Recherche signe un protocole d'accord avec le Department of Science and Technology (DST) de l'Inde. Des experts et responsables du département ainsi que d'autres parties prenantes élaboreront une National Science and Technology Strategy. De plus, les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur bénéficieront de l'expertise et des conseils de la partie indienne pour créer un Science and Technology Directorate et définir sa mission ainsi que ses responsabilités.

Une National Science and Technology Strategy définit la méthode adoptée par un pays pour promouvoir la recherche scientifique et le progrès technologique ainsi que leur mise en oeuvre pour atteindre les objectifs nationaux. Elle comprend généralement l'établissement des priorités, l'encouragement à la collaboration et le renforcement des ressources humaines et matérielles pour garantir la compétitivité du pays et relever les défis importants.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Recherche, Kaviraj Sukon, a par ailleurs déjà parlé lors de ses diverses sorties de l'importance de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes éducatifs mais aussi dans les entreprises.

Le Commonwealth of Learning (COL) a récemment apporté son soutien à la Higher Education Commission (HEC) pour la formulation de lignes directrices nationales visant à intégrer l'IA aux processus d'enseignement et d'apprentissage des établissements d'enseignement supérieur du pays. Un partenariat fructueux avec l'Inde dans les domaines de la science et de la technologie devrait bénéficier considérablement à Maurice, le paysage indien étant marqué par une forte concentration de l'utilisation de l'IA au service de la société, du développement économique et du progrès technologique.