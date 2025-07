Ethiopie: La Turquie devient le deuxième investisseur étranger au pays

<strong>Addis-Abeba, le — La Turquie est devenue le deuxième investisseur étranger en Éthiopie, contribuant à hauteur de près de 2,5 milliards de dollars américains à des secteurs allant du textile à l'agroalimentaire en passant par les infrastructures numériques, a déclaré Zeleke Temesgen, commissaire éthiopien à l'investissement.

Des dizaines de milliers d'emplois ont ainsi été créés par plus de 260 entreprises turques, a-t-il ajouté.

Le commissaire a fait la déclaration lors de son discours au 8e Forum des industries de coopération mondiale, qui s'est ouvert aujourd'hui à Addis-Abeba.

Le Forum WCI est un événement commercial international visant à mettre en relation les futurs chefs d'entreprise de divers pays africains avec des entreprises manufacturières en Turquie, offrant ainsi aux représentants d'entreprises africaines l'occasion de découvrir des produits de haute qualité à des prix compétitifs.

Zeleke a ajouté que le partenariat entre l'Éthiopie et la Turquie s'étend sur plus d'un siècle et repose sur un engagement diplomatique, un respect mutuel et des aspirations communes.

Le partenariat, officialisé par la création de consulats et d'ambassades, s'est transformé en une collaboration dynamique qui va au-delà de la diplomatie et profite à des secteurs tels que le commerce, l'investissement, la technologie, la santé, l'éducation et la culture, a déclaré le commissaire.

Pour sa part, le fondateur et président du Forum WCI, Utku Bengisu, a salué l'importance croissante de l'Éthiopie comme partenaire stratégique de la Turquie, annonçant que l'Éthiopie serait l'invitée d'honneur du 13e Forum WCI, prévu en août à Istanbul.

Selon lui, le forum constituera une excellente plateforme pour transformer le potentiel économique des deux pays en prospérité.

L'événement de deux jours offre une plateforme essentielle pour approfondir les liens économiques, faciliter les rencontres B2B et mettre en avant les réformes de l'Éthiopie et son rôle stratégique en tant que pôle dynamique d'investissement, d'échange technologique et de croissance industrielle durable en Afrique et au-delà.