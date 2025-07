Nigeria: L'économie nigériane augmente de 30 % après la refonte des statistiques

L'économie du Nigeria est désormais estimée à ₦372,8 trillions (243 milliards de dollars) en 2024 après que le Bureau national des statistiques (NBS) a actualisé l'année de référence du PIB à 2019.

Cette révision augmente le PIB de plus de 30 % par rapport aux projections antérieures du FMI (187,6 milliards de dollars) et inclut des secteurs de l'économie informelle qui n'étaient pas comptabilisés auparavant.

Malgré cette augmentation, le Nigeria reste la quatrième économie d'Afrique, derrière l'Afrique du Sud (410,3 milliards de dollars), l'Égypte (347 milliards de dollars) et l'Algérie (268,9 milliards de dollars).

L'économie du Nigeria est désormais estimée à ₦372,8 trillions (243 milliards de dollars) en 2024 après que le Bureau national des statistiques (NBS) a actualisé l'année de référence du PIB à 2019, remplaçant ainsi l'ancienne référence de 2010. Cette révision augmente le PIB de plus de 30 % par rapport aux projections antérieures du FMI (187,6 milliards de dollars) et inclut des secteurs de l'économie informelle qui n'étaient pas comptabilisés auparavant.

Malgré cette augmentation, le Nigeria reste la quatrième économie d'Afrique, derrière l'Afrique du Sud (410,3 milliards de dollars), l'Égypte (347 milliards de dollars) et l'Algérie (268,9 milliards de dollars), selon les estimations du FMI.

Le PIB rebasé pour 2023 était de ₦314 trillions. Le NBS a déclaré que la révision couvre la période 2019-2023 et aligne les calculs du PIB sur les réalités économiques actuelles, y compris les pondérations sectorielles et les sources de données mises à jour.

Au 1er trimestre 2025, le Nigeria a enregistré une croissance du PIB réel de 3,13% en glissement annuel, tirée par le secteur des services, qui a contribué à hauteur de 57,5% à la production totale. L'industrie et l'agriculture ont progressé respectivement de 3,42% et de 0,07%. Le PIB nominal pour le trimestre était de ₦94 trillions, en hausse de 18,3% par rapport au T1 2024.

Points clés à retenir

Le rebasage du PIB du Nigeria donne une image plus précise de la taille de l'économie et de sa composition sectorielle. L'inclusion de l'activité informelle et des industries émergentes fait augmenter la valeur nominale de l'économie, mais ce coup de pouce statistique n'équivaut pas à des fondamentaux plus solides. La population du pays continue de croître plus rapidement que le PIB par habitant, et l'inflation, les pressions monétaires et les contraintes budgétaires persistent.

Bien qu'il soit le plus peuplé et le plus riche en ressources, le Nigeria reste à la traîne de l'Afrique du Sud et de l'Égypte pour ce qui est de la production économique globale. Le rebasage offre des opportunités pour une meilleure prise de décision politique, des mesures de crédit améliorées et des évaluations plus précises de la part des investisseurs.

Mais le déblocage de la croissance dépendra des réformes structurelles, de la mobilisation des recettes et de l'attraction d'investissements productifs au-delà du secteur des services.