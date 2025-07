Congo-Kinshasa: L'engagement des États-Unis en faveur du corridor de Lobito se heurte à la montée en puissance de la Chine

Bien qu'elle se soit engagée à consacrer 2,5 milliards de dollars à des projets d'infrastructure le long du corridor de Lobito, l'administration Trump risque de compromettre cette initiative.

Bien qu'elle ait promis 2,5 milliards de dollars pour des projets d'infrastructure le long du corridor de Lobito, les actions de l'administration Trump risquent de saper l'initiative. Lors du Forum des affaires États-Unis-Afrique à Luanda, des entreprises américaines comme Amer-Con ont annoncé des projets comprenant des terminaux céréaliers, un approvisionnement hydroélectrique et une ligne de transmission de 1 200 km à travers l'Angola et la RDC.

Cependant, un nouveau rapport des Démocrates du Sénat avertit que les réductions de l'aide et les retards dans le décaissement d'un prêt de 553 millions de dollars de la DFC pourraient faire dérailler le projet. Près de 20 millions de dollars de programmes menés par l'USAID, notamment des initiatives de transparence et de soutien aux agriculteurs locaux, ont été suspendus, laissant le corridor vulnérable à la concurrence chinoise.

La Chine poursuit activement sa propre stratégie en matière d'infrastructures régionales, notamment la remise en état du chemin de fer Tanzanie-Zambie. Le financement américain étant incertain, Pékin pourrait combler le vide et obtenir un accès stratégique à des minerais essentiels.

L'administration Trump soutient que son modèle de diplomatie commerciale donnera des résultats grâce au commerce et aux partenariats avec le secteur privé. Cependant, les législateurs affirment que le retrait de l'aide au développement, de la santé et de la coopération en matière de sécurité pourrait coûter aux États-Unis à la fois l'influence et l'accès à l'ensemble de l'Afrique.

Points clés à retenir

Le corridor de Lobito symbolise bien plus qu'un projet ferroviaire et d'infrastructure : il représente l'alignement futur des exportations de minerais africains. Pour les États-Unis, il s'agit d'une voie d'accès au cuivre et au cobalt de la Zambie et de la RDC via l'Atlantique. Pour la Chine, il s'agit d'un concours pour rediriger ces flux vers l'est via l'océan Indien.

Les suspensions de l'aide américaine ont ralenti les principaux programmes de soutien, du développement de l'argent mobile aux efforts de lutte contre la corruption. Pendant ce temps, l'implication de la Chine ne cesse de croître, combinant les infrastructures, les partenariats dans le domaine de la santé et la formation militaire dans le cadre d'une stratégie géopolitique plus large.

L'initiative "Power Africa" lancée par M. Biden étant sur le point d'être supprimée, les entreprises américaines risquent de perdre 26 milliards de dollars de contrats. Le rapport des démocrates prévient que cette tendance pourrait devenir systémique : Les entreprises chinoises remplacent déjà les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques américaines au Nigeria, et l'effondrement de la confiance avec l'Afrique du Sud - menacée par Trump de droits de douane de 30 % - met en péril l'accès aux terres rares dans le cadre du projet Phalaborwa. La question de savoir si les minerais essentiels circulent vers l'ouest ou vers l'est dépendra de ce qui se passera à Luanda, Pretoria et au-delà.