Afrique du Nord: Les fondateurs de Tactful AI rachètent la société à Dstny

Tactful AI, la startup égyptienne spécialisée dans la gestion de l'expérience client, a été rachetée par ses fondateurs, Mohamed El-Masry et Mohammed Hassan.

L'entreprise, fondée en 2016, propose une plateforme alimentée par l'IA qui gère 100 % des interactions numériques avec les clients en temps réel

Avec plus de 5 millions de dollars investis dans une technologie propriétaire, Tactful AI affirme être la première plateforme d'IA construite en Égypte et spécifiquement conçue pour la gestion CX

Tactful AI, la startup d'origine égyptienne spécialisée dans la gestion de l'expérience client, a été rachetée par ses fondateurs, Mohamed El-Masry et Mohammed Hassan, à la suite d'une séparation stratégique avec la société de communication belge Dstny, qui avait acheté l'entreprise en 2022.

Ce rachat permet à Tactful AI de reprendre des activités indépendantes avec une stratégie de croissance agressive en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et en Europe de l'Ouest. La société, fondée en 2016, propose une plateforme alimentée par l'IA qui gère 100 % des interactions numériques avec les clients en temps réel et a aidé ses clients à augmenter leurs revenus numériques de 15 à 35 % dans les mois qui ont suivi leur déploiement.

Avec plus de 5 millions de dollars investis dans une technologie propriétaire, Tactful AI affirme être la première plateforme d'IA construite en Égypte et spécifiquement conçue pour la gestion CX. Ses outils sont déjà utilisés par des marques régionales et internationales, notamment Fairmont, Lazurde, El Araby Group et Erada Microfinance.

Exploitant des centres de développement au Caire et à Cambridge, Tactful AI se positionne comme une alternative régionale à des acteurs mondiaux tels que Genesys, Zendesk et Intercom. La plateforme offre une flexibilité sans code, une automatisation intelligente et des analyses en temps réel pour stimuler l'efficacité du service client et la performance des revenus.

Points clés à retenir

La reprise de Tactful AI est un signal d'intention de la part d'un acteur technologique régional prêt à changer d'échelle. Le retour de la startup à un contrôle indépendant reflète une tendance plus large parmi les fondateurs basés dans la région MENA qui récupèrent leurs entreprises après l'acquisition afin de poursuivre une croissance alignée sur la dynamique du marché local.

Alors que les économies du Golfe se numérisent rapidement, les technologies CX sont très demandées dans des secteurs tels que la finance, l'hôtellerie et la vente au détail - Tactful AI se positionne pour répondre à ce besoin avec une vision régionale et une IA compétitive à l'échelle mondiale. L'expertise approfondie de la startup dans le domaine, associée à une plateforme conçue pour l'engagement numérique en temps réel et à haut volume, lui confère un avantage à l'heure où les équipes en contact avec la clientèle s'orientent vers l'automatisation et l'assistance personnalisée.

Alors que les budgets de transformation numérique du CCG augmentent et que les acteurs mondiaux se recalibrent sur les marchés émergents, Tactful AI fait le pari que ses racines locales et la profondeur de son produit peuvent assurer une pertinence à long terme - en particulier lorsque les clients recherchent des alternatives agiles, natives de l'IA, aux fournisseurs de logiciels traditionnels.