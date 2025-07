Egypte: L'entreprise égyptienne Flend lève 3 millions de dollars de capitaux d'amorçage pour développer le crédit numérique aux PME

La fintech égyptienne Flend a levé 3 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement de démarrage combinant capital et dette pour développer sa plateforme de prêt numérique pour les petites et moyennes entreprises.

Le tour de table a été mené par Egypt Ventures, avec la participation de Camel Ventures, Sukna Ventures, Plus VC, Banque Misr, et de family offices.

Le financement permettra à Flend d'atteindre son objectif de débourser 1 milliard d'EGP en prêts aux PME au cours des 12 prochains mois, d'élargir son équipe et de renforcer son infrastructure technologique.

La fintech égyptienne Flend a levé 3 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement de démarrage combinant capital et dette pour développer sa plateforme de prêt numérique pour les petites et moyennes entreprises (PME). Le tour de table a été mené par Egypt Ventures, avec la participation de Camel Ventures, Sukna Ventures, Plus VC, Banque Misr, et des family offices dont El Sewedy et Baalbaki. La MSMEDA et des banques locales ont assuré le financement de la dette.

Fondée par Ahmed Zaki, Nehal Helmy et Saif Edeen El Bendari, Flend est agréée par l'Autorité de régulation financière (FRA) en tant qu'institution financière non bancaire numérique (IFNB numérique). La société propose aux PME des prêts de fonds de roulement à court terme entièrement numériques, en utilisant le financement intégré et l'intégration directe avec plus de 20 plateformes opérant dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, du commerce électronique et d'autres chaînes d'approvisionnement.

Le financement soutiendra l'objectif de Flend de débourser 1 milliard d'EGP en prêts aux PME au cours des 12 prochains mois, d'élargir son équipe et de renforcer son infrastructure technologique. La plateforme gère l'ensemble du cycle de vie du crédit - de l'inscription et du scoring au décaissement et au remboursement - par le biais de contrats numériques sans papier et juridiquement contraignants.

Points clés à retenir

Le modèle de Flend vise à résoudre l'un des principaux goulets d'étranglement financiers en Égypte, à savoir l'accès des PME aux fonds de roulement. Avec un déficit de crédit de 50 milliards de dollars, les modèles de prêt traditionnels ne parviennent souvent pas à répondre aux besoins des entreprises de la chaîne d'approvisionnement qui évoluent rapidement.

L'approche financière intégrée de Flend lui permet de rencontrer les PME directement là où elles opèrent, en s'intégrant dans des plateformes sectorielles spécifiques pour offrir des prêts sur mesure avec rapidité et efficacité. La structure mixte de fonds propres et d'emprunts du tour de table reflète la confiance des investisseurs dans la trajectoire de croissance de Flend et dans la solidité de son portefeuille de prêts.

Le soutien des parties prenantes publiques et privées témoigne également de l'intérêt croissant pour la numérisation du secteur informel et sous-bancarisé des PME égyptiennes. Alors que la demande de services financiers intégrés augmente, Flend se positionne comme une couche d'infrastructure entre les prêteurs et les plateformes de l'économie réelle, apportant le prêt numérique au coeur opérationnel de l'écosystème des PME égyptiennes.