Suite aux récents accords diplomatiques visant à pacifier l'Est de la République Démocratique du Congo, une voix influente appelle à ne pas céder à un optimisme béat. Clément Kanku, président du parti politique Mouvement pour le Renouveau (MR), a pris la parole, hier, mardi 22 juillet 2025, pour analyser la portée de l'Accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda ainsi que la Déclaration de principes paraphée avec le M23. Tout en saluant une avancée diplomatique significative, il met en garde contre la fragilité de ces engagements et propose une solution endogène pour bâtir une paix durable : la convocation d'une « Conférence Nationale pour la Paix au Congo ».

Cette sortie médiatique intervient alors que la situation sécuritaire sur le terrain demeure volatile. Malgré les signatures d'accords à Washington et à Doha, des affrontements persistent entre les Wazalendo et les rebelles du M23/AFC dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale, jetant une ombre sur les processus de paix.

Clément Kanku a d'abord tenu à reconnaître les efforts du gouvernement congolais, sous l'impulsion du Président Félix Tshisekedi. Il qualifie l'accord avec le Rwanda d'un pas important et d'une avancée diplomatique notable, une preuve de la force de la diplomatie congolaise, soutenue par des partenaires internationaux comme les Etats-Unis. Cependant, l'homme politique, fort de l'expérience des décennies passées, a immédiatement tempéré cet enthousiasme par un appel à une extrême vigilance. Il ancre ses réserves dans l'historique des relations avec le voisin rwandais, souvent marqué par des promesses non tenues.

"Le Rwanda, dans le passé, nous a toujours montré sa capacité de renier ses engagements, sa capacité de ne pas les tenir. C'est pourquoi nous voulons demander à notre peuple et à notre gouvernement de garder la plus grande vigilance et la plus grande prudence dans tout ce qui est fait, que ce soit cet Accord de paix avec le Rwanda ou cette déclaration des principes avec les mouvements rebelles soutenus par le Rwanda. Nous devons donc tous garder l'oeil ouvert et ne pas se laisser distraire, parce que nous avons vu qu'en négociant, en même temps, il y avait des troupes qui quittaient le Rwanda pour venir renforcer des positions au Congo."

Face à ce qu'il décrit comme un cycle de distraction qui dure depuis 30 ans, Clément Kanku avance sa proposition maîtresse, une idée qu'il défend de longue date. Pour lui, les solutions externes, bien que nécessaires, ne suffiront pas à guérir les maux profonds du Congo. La véritable solution doit venir des Congolais eux-mêmes.

"Nous avons donc pensé, et pour sortir de cette situation, nous voulons donc aujourd'hui solennellement demander au Chef de l'Etat d'organiser une Conférence nationale pour la paix au Congo. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises, mais aujourd'hui nous pensons qu'il est temps d'organiser cette conférence pour la paix au Congo, pour permettre aux fils et filles de ce pays de contribuer utilement au retour de la paix", a déclaré le leader du MR.

Cette conférence ne serait pas un simple dialogue politique de plus. Il imagine un forum inclusif, faisant appel à toutes les forces vives de la Nation, et en particulier à une expertise sécuritaire et militaire trop longtemps négligée.

"Dans ce pays, il y a des experts militaires, d'autres qu'on a abandonnés, d'autres qui ont été sacrifiés par l'ancien régime. Rappelez-vous la plupart des grandes figures sécuritaires formées du temps de Mobutu dans les grandes académies qui ont été dégagées, qui ont été négligées et dont la plupart ont été jetées à la retraite. Nous pensons qu'il y a des Congolais, il y a des anciens, des anciens combattants, des anciens rebelles, il y a des experts en sécurité qui connaissent ce qui se passe, qui savent pourquoi nous sommes dans cette situation, qui peuvent apporter des solutions", a-t-il affirmé.

Regarder la crise en face pour briser le cycle

Pour le président du Mouvement pour le Renouveau, se contenter de négocier avec le Rwanda et ses groupes affiliés sans un examen de conscience national revient à « garder le Congo dans la même spirale et dans une situation sécuritaire précaire ». Il insiste sur la nécessité d'identifier les racines du conflit, qui remontent selon lui à l'arrivée de l'AFDL.

"Ne pas se regarder en face, ne pas se dire la vérité, ne pas aller chercher la base, la source de cette crise et se contenter de quelques solutions à travers des concertations, des dialogues, pour parler avec le Rwanda, c'est garder le Congo dans la même spirale qui arrange le Rwanda. Aujourd'hui c'est le M23 et les autres, qu'est-ce qui ne vous dit pas que demain ou dans une année, le Rwanda va nous sortir encore un autre mouvement pour nous amener toujours dans la même situation", a-t-il lancé.

Il souligne l'urgence de s'attaquer aux problèmes internes qui ont affaibli le pays, comme l'infiltration de l'armée et les cas de trahison, des faits reconnus au plus haut sommet de l'Etat. La solution, martèle-t-il, doit être « purement congolaise et adaptée à la situation, sans interférence des ennemis ».

Une crise existentielle qui appelle à l'action

Clôturant son propos, Clément Kanku a qualifié la situation de crise existentielle qui interpelle chaque citoyen congolais après plus de trois décennies de violence et de drames humanitaires. Il pose des questions fondamentales qui, selon lui, doivent guider la réflexion collective : "Pourquoi cette guerre dure-t-elle si longtemps? Qui en sont les bénéficiaires? Quelles en sont les vraies causes? Ce n'est qu'en répondant honnêtement à ces interrogations que nous pourrons apporter un remède définitif et durable à cette clé ouverte qui est devenue l'insécurité à l'est de notre pays", s'est-il interrogé.

En définitive, l'appel de Clément Kanku vise à compléter les efforts diplomatiques par une démarche introspective et souveraine, convaincu que la paix la plus solide est celle que les Congolais construiront eux-mêmes, en se regardant en face et en mobilisant toutes leurs intelligences.