Congo-Kinshasa: Delly Sesanga - 'La déclaration de Doha constitue une avancée à saluer sur le chemin de la paix'

« La déclaration de Doha constitue une avancée à saluer sur le chemin de la paix. Ce protocole d'accord doit cependant être renforcé par un véritable dialogue afin de répondre aux attentes du peuple congolais, qui aspire à une stabilité durable. Le choix fait par le Gouvernement et l'AFC/M23 de privilégier une issue politique et pacifique plutôt qu'une solution militaire représente une étape symbolique essentielle », a déclaré Delly Sesanga, opposant et acteur politique emblématique de la République Démocratique du Congo qui, après la signature de la Déclaration de Principes entre le gouvernement congolais et la coalition rebelle de l'AFC/M23 à Doha au Qatar, a salué les efforts, engagés entre les parties aux conflits, tendant au chemin de paix dans la partie orientale du pays et dans les Grands Lacs.

Comme tout acteur de la vie politique nationale et citoyen congolais, l'opposant au régime de Kinshasa n'a pas manqué de réagir de manière positive à cette « étape symbolique essentielle » franchie entre le gouvernement de la République et l'AFC/M23 pour une paix durable dans la partie Est du pays.

Qualifiée d'une « avancée significative sur le chemin de la paix » par cet acteur politique de premier rang, la déclaration de Principes ainsi signée le weekend dernier à Doha représente un signal fort pour un retour espéré et progressif des milliers de déplacés dans leurs milieux naturels après plusieurs années de nomadisme dans les régions sous contrôle de l'armée loyaliste.

Delly Sesanga insiste, par ailleurs, sur l'organisation d'une table ronde pour « un véritable dialogue » afin de répondre, selon lui, « aux attentes du peuple congolais, qui aspire à une stabilité durable », laquelle doit ipso facto passer par l'appel lancé par le tandem ECC-CENCO en faveur d'un « Pacte social pour la paix et le vivre ensemble, ancré dans le respect des valeurs de la Constitution et des lois de la République afin de traiter, dans le cadre d'un dialogue réellement inclusif, les causes profondes de ce conflit qui a trop duré pendant plus de trois décennies ».

Il exprime, sans détour, son inquiétude sur « les déclarations contradictoires des parties juste après la signature ».

« Cela révèlent un risque important d'interprétations divergentes, en raison des formulations vagues contenues dans la déclaration », s'est-il inquieté.

Il lance un vibrant appel au gouvernement de la République pour apporter « des clarifications » en toute urgence afin d'éviter des interprétations erronées.

Les questions liées notamment au « rétablissement de l'autorité de l'État, à la réunification effective du territoire national, ainsi qu'au calendrier opérationnel précis pour le cessez-le-feu et le retour sécurisé des déplacés » demeurent un mystère dans leur interprétation.

Ainsi, pour dépasser le caractère purement symbolique de la déclaration de Doha, il estime qu'il est indispensable de préciser rapidement les modalités concrètes y afférentes.