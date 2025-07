Afrique: FESPAM 2025 - Le continent résonne au rythme de musique et ses enjeux économiques

La 12ème édition du Festival panafricain de musique (Fespam 2025) a ouvert ses portes le samedi 19 juillet dernier au Palais de Congrès à Brazzaville, capitale de la République du Congo sous le thème " Musique et enjeux économiques en Afrique à l'ère du numérique". La République Démocratique du Congo (RDC) a été représentée par sa ministre de la culture, arts et patrimoine, Yolande Elebe, qui a conduit la délégation artistique et scientifique culturelle du pays à cette grande rencontre internationale sur la valorisation de la tradition et culture africaine dans toute sa diversité.

« La musique n'est plus un simple divertissement, aujourd'hui, elle est aussi une activité économique, tout comme d'autres arts devenus une source de revenus. Cette édition du FESPAM est non seulement une rencontre festive internationale où les cultures de l'Afrique se croisent, vibrent et résonnent mais également une opportunité pour les professionnels de la musique, les experts et les opérateurs culturels réfléchissent, échangent et proposent la matière sur les enjeux économiques de l'industrie musicale face à l'éclosion de la nouvelle technologie », a déclaré Marie France Lydie Pongault, ministre congolaise (Brazzavilloise) de l'Industrie culturelle, artistique, Touristique et Loisirs.

«Organisé dans le contexte voulu et soutenu de la paix et de l'unité, ce festival se veut être un cadre de partage de connaissance et d'expérience pour l'émergence de la jeunesse musicale africaine qui a toujours fait preuve de son talent et sa créativité émouvante », a-t-elle ajoutée.

Pour le commissaire général du Festival, cette thématique constitue une invitation aux uns et les autres « à revisiter l'écosystème musical afin d'examiner les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies pour positionner l'Afrique sur une trajectoire concurrentielle.

« Le festival a été repensé pour s'adapter aux contraintes actuelles tout en sauvegardant ses composantes essentielles. Nous avons redimensionné l'évènement en optant pour un format réduit tout en sauvegardant les acquis», a soutenu Gervais Hugues Ondaye.

Il a fait savoir que l'innovation majeure de cette édition repose sur l'intégration du numérique qui est au coeur de nombreuses réflexions actuelles.

« L'économie mondiale se dématérialise, et malheureusement, de nombreux créateurs ne parviennent pas à vivre de leur travail. Les auteurs et artistes doivent tirer profit de leurs oeuvres. Nous avons organisé de nombreuses conférences pour sensibiliser les acteurs à cette problématique. Cependant, nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies et la montée en puissance de l'intelligence artificielle, nous faisons face à un défi complexe qui risque de priver les créateurs des rares revenus qu'ils obtiennent », a renchéri le Commissaire général du FESPAM.

Cinq axes majeurs caractérisent cette édition en termes d'activité, à savoir : le symposium international sur la musique africaine, le marché et une exposition de la musique, des concerts ainsi que la projection d'un film documentaire dédié à la rumba congolaise.

Une programmation variée d'artistes ainsi que des musiciens internationaux provenant de 12 pays africains (le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Venezuela, le Rwanda, la RD Congo, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, la Russie, le Ghana, la Tunisie et le Tchad...

A part le Palais de congrès qui a été retenu comme site principal, renseigne-t-on, trois autres espaces abriteront également l'événement. Il s'agit du terrain ASECNA, Madibou, et Kintélé.

Il sied de noter que le Fespam 2025 a été lancée par lui-même président de la République du Congo. « Mesdames et messieurs, bienvenue à Brazzaville. A présent, je déclare ouverte la 12ème édition du festival Panafricain de Musique. Vive le Fespam », a déclaré Denis Sassou Nguesso, chef de l'Etat Congolais.

La RDC honorée par la musique gospel

S'agissant de la programmation musicale, la République Démocratique du Congo (RDC) est représentée par la jeune chanteuse gospel, Choisie Basolua qui s'est produite, dans la nuit de dimanche à lundi, à l'esplanade du Palais de Congrès à Brazzaville, en République du Congo, en présence de plusieurs délégations africaines dont la Ministre congolaise (Kinoise) de la culture, Yolande Elebe.

« Merci aux autorités de mon pays la RDC de m'avoir fait confiance pour représenter la nation à cette grande fête de la musique africaine Brazzaville. Ma gratitude va particulièrement au département ministériel de la Culture, Arts et Patrimoine de la RDC, piloté par Mme Yolande Elebe. Je dis également grand merci aux autorités du Congo Brazzaville et à toute sa population qui m'a accueilli à ce grand festival », a déclaré Choisie Basolua, lors de son spectacle.

« Je suis dans la joie de pouvoir participer une fois de plus au Fespam. Mon message est d'encourager cet esprit d'équipe pour que ce mouvement ne s'arrête point. J'aimerai voir encore plus de jeunes venir exposer leurs talents ici pour bénéficier de cette visibilité devant les nations africaines réunies et les personnalités du monde culturel », a-t-elle ajouté à la fin de la scène.

Très applaudie par le public, Choisie Basolua, cette fête de la musique symbolise et renforce l'unité africaine.

« Par exemple, avec le Congo Brazza, nous partageons le même sang, les mêmes langues. Nous sommes séparés par le fleuve mais si nous allons vers le territoire de Luozi dans le Kongo Central, la frontière n'existe presque pas. Pour dire qu'on est le même peuple. C'est très important de garder l'unité entre les deux peuples », a-t-elle soutenu.

Après sa prestation scénique, ce jeune baptisée « Espoir de la musique gospel en RDC a été congratulée et félicitée par la ministre Yolande Elebe et tant d'autres personnalités de marque présents à la soirée.

Il faut noter que Choisie Basolua a cédé la scène du FESPAM aux ancêtres du groupe "Bantou de la Capitale" et l'orchestre Extra-Musica du chanteur emblématique Roga-Roga du Congo-Brazzaville qui ont fait encore vibrer les mélomanes.

Notons que le programme du festival se poursuit jusqu'au 26 juillet prochain dans les différents sites de la capitale congolaise, notamment Kintele situé dans le nord de Brazzaville.

Jordache Diala/Envoyé spécial à Brazzaville.