Le Parlement de la République démocratique du Congo et l'Union Parlementaire Africaine (UPA) ont signé un protocole d'accord, ce samedi 19 juillet, dans la salle de conférence de l'Assemblée nationale, à Kinshasa, pour organiser conjointement les prochaines rencontres parlementaires panafricaines. Une signature qui marque une étape importante dans le renforcement du partenariat entre les deux entités.

Selon le protocole, les prochaines rencontres, prévues à Kinshasa en novembre 2025, incluent la 84ème session du Comité exécutif et la 47ème Conférence des Présidents des Parlements membres de l'UPA.

La présence conjointe des présidents des deux chambres du Parlement de la RDC tout comme celle du Secrétaire général de l'UPA, M. Idi GADO BOUBACAR, souligne l'importance que revêt ce partenariat, qui vise à renforcer la coopération entre les parlements africains et à promouvoir la gouvernance parlementaire sur le continent.

Plus de 40 parlements africains et 180 délégués sont attendus à ces prochaines rencontres parlementaires panafricaines. Des thèmes cruciaux comme la souveraineté nationale, la gouvernance numérique, les droits des femmes, et l'autonomie énergétique, seront au coeur des débats, tel que l'a annoncé le Secrétaire général de l'UPA.

Il est important de souligner que l'honorable Vital Kamerhe et l'honorable président, Jean-Michel Sama Lukonde, respectivement président de la chambre basse et président de la chambre haute, les membres des bureaux de ces deux chambres du parlement, les secrétaires généraux, les conseillers et les coordonnateurs des bureaux d'études ont tous été présents lors de cette signature historique.