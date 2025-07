Congo-Kinshasa: Des leurres pour distraire !

La signature de la déclaration de principes de Doha a fait l'objet de plusieurs interprétations notamment, en ce qui concerne la restauration de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire. La tentative de faire de la RDC un monstre à deux têtes ne semble pas, non plus, marcher pour l'AFC/M23. Un autre coup d'épée dans la mare dès lors que toute la Communauté Internationale reconnait Kinshasa comme la seule et l'unique autorité de l'Etat en RDC.

Néanmoins, l'AFC/M23 veut voir jusqu'où ira la patience du principal médiateur de cette déclaration de Doha. Pour brouiller les cartes par la digression, le Rwanda et ses supplétifs lancent des attaques sur les positions de Wazalendo dans le territoire de Masisi.

Aux dernières nouvelles, deux localités sont passées sous contrôle rebelle. Ces combats surviennent alors que Kinshasa et Goma s'apprêtent à retourner dans la capitale qatarie pour la poursuite de ce processus. A cet effet, la mise en oeuvre des engagements doit commencer dès le 29 juillet prochain pendant que la signature de l'accord global de paix est prévue le 17 août. Tandis que les négociations officielles pourraient débuter dès le 8 août prochain.

L'AFC/M23 qui se trouve coincé par ce timing, procède par la violation délibérée de l'acte du cessez-le-feu permanent adopté à Doha alors que les deux camps s'étaient engagés samedi 19 juillet dernier à mettre fin aux hostilités et à poser les fondations d'une paix durable dans la région orientale de la République démocratique du Congo.

Des contraintes pour le Rwanda et ses supplétifs qui refusent de croire à la fin des hostilités après près d'une trentaine d'années d'instabilité dans l'Est congolais. Le pouvoir de Kigali qui a su berner toute la Communauté Internationale en exploitant les riches gisements de minerai du Nord et du Sud-Kivu, en toute impunité, voit la fin de la manne minière qui lui a permis de se hisser au rang des pays exportateurs des minerais exploiter frauduleusement en RDC.

En attendant, Washington a réitéré son soutien au pas franchi grâce à la médiation qatarie. La preuve que le Département d'Etat reste attaché à la paix et à la stabilité durables dans la région des Grands Lacs avant d'appeler les signataires à respecter leurs engagements et à poursuivre les échanges en vue d'un accord global.

En réalité, la tentative de balkaniser la RDC après les trois dernières années d'occupation, ressemble, de plus en plus, à une chimère qui tend à ses dissiper dans le firmament.