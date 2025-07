Afrique: Les plaintes désespérées de Palestiniens affamés ne doivent pas être ignorées

communiqué de presse

Les États devraient intervenir d'urgence pour empêcher la famine massive résultant des actions d'Israël

L'été dernier, mon fils, alors âgé de deux mois, est tombé malade alors que nous visitions des proches en Californie. Sous nos yeux, il a rapidement maigri ; son poids a chuté en dessous du niveau enregistré peu après sa naissance, provoquant dans son corps un état de choc. Par la suite, les médecins nous ont dit qu'il avait failli mourir durant cette période.

Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti en voyant ses os saillir, en l'entendant pleurer sans pouvoir le calmer, et en regardant son triste visage qu'aucun sourire n'éclairait, pendant plusieurs jours d'affilée.

Ceci est proche de la réalité quotidienne à laquelle sont confrontés les parents à Gaza, mais dans des circonstances bien plus dramatiques.

Le ministère de la Santé de Gaza a signalé qu'entre le 19 et le 22 juillet, 33 personnes sont mortes de malnutrition. Déjà en mai dernier, les experts du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (Integrated Food Security Phase Classification, IPC), avaient averti que la population de Gaza était confrontée à « des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë », avec un « risque critique de famine ». Depuis, la situation s'est encore détériorée ; le 16 juillet, une agence des Nations Unies a signalé que le taux de famine chez les enfants de Gaza avait atteint son « plus haut niveau » en juin.

La pénurie alimentaire à laquelle sont confrontés les Palestiniens à Gaza, et qui a probablement déjà fait des milliers de morts, est une crise entièrement imputable à des décisions humaines. Elle résulte de la politique délibérée d'Israël consistant à utiliser la famine comme arme de guerre, un crime de guerre que Human Rights Watch a documenté pour la première fois en décembre 2023. Des mois de recherche sur les restrictions imposées par Israël à l'aide humanitaires et aux services de base nous ont conduits à la conclusion inéluctable que les autorités israéliennes imposent délibérément des conditions de vie destinées à entraîner la destruction physique des Palestiniens de Gaza, entièrement ou en partie, ce qui constitue le crime contre l'humanité d'extermination et des actes de génocide.

Après 16 jours passés dans un hôpital moderne en Californie, mon fils s'est finalement rétabli. Mais à Gaza, en raison des attaques systématiques d'Israël contre les infrastructures sanitaires et de son blocus illégal qui dure depuis des années, les enfants n'ont pas accès à des soins de santé de même qualité.

Le 21 juillet, 28 pays ont conjointement appelé le gouvernement israélien à « lever immédiatement les restrictions qu'il impose à l'acheminement de l'aide humanitaire ». Mais il faut plus que des mots : les États devraient employer divers moyens de pression - notamment un embargo sur les ventes d'armes à Israël, des sanctions ciblées contre des responsables israéliens et la suspension d'accords commerciaux préférentiels avec Israël - pour empêcher une situation de famine massive. Plus de 1 000 organisations palestiniennes et internationales ont appelé à la mise en place d'un « convoi humanitaire diplomatique », parmi d'autres moyens d'acheminer l'aide à Gaza.

Imaginez voir vos enfants pleurer de manière inconsolable, le ventre vide, et que vous ne puissiez rien faire. C'est le genre de sentiment exprimé dans les appels à l'aide désespérés émanant de Gaza. L'Histoire jugera tous les gouvernements selon la manière dont ils y répondront.

Omar Shakir, Directeur pour Israël et la Palestine, division MENA