Afrique: Le ministre égyptien des AE se dirige vers le Niger

Le ministre des Affaires étrangères, de l'émigration et des Expatriés égyptiens, Badr Abdelatty, s'est dirigé mercredi vers la capitale nigérienne Niamey, troisième étape de sa tournée en Afrique de l'Ouest, visant à renforcer la coopération bilatérale et à intensifier la coordination avec les pays africains frères.

M. Abdelatty est accompagné de 30 hommes d'affaires, de présidents et de représentants de grandes entreprises égyptiennes publiques et privées pour l'examen des relations commerciales et des investissements entre les deux pays.

Le chef de la diplomatie doit mener nombre d'entretiens de haut niveau avec de hauts responsables nigériens et des membres de la communauté égyptiennes au Niger sur les moyens de promouvoir les relations dans divers domaines.

Cette visite a pour but de coordonner les efforts sur des questions d'intérêt commun dans la région du Sahel, notamment la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité et de la stabilité.

L'Egypte s'engage à collaborer activement avec les pays d'Afrique de l'Ouest, à renforcer la coopération Sud-Sud et à soutenir les efforts de développement et de stabilité sur le continent, a dit le ministre.