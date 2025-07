Algérie: Energies renouvelables - Yassaâ reçoit une délégation de la BSW Solar

ALGER — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, M. Noureddine Yassaâ a reçu, mercredi à Alger, une délégation de l'Association allemande fédérale de l'industrie solaire (BSW Solar), conduite par le directeur général des affaires internationales, David Wedepohl, avec laquelle il a examiné les opportunités de renforcer la coopération dans le secteur des énergies renouvelables, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, les deux parties ont passé en revue les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, ainsi que les opportunités de partenariat et d'investissement entre les sociétés algériennes, notamment le groupe Sonelgaz et BSW Solar qui regroupe plus de 1.100 entreprises activant dans les différentes étapes de la chaîne de valeur de l'énergie solaire et de son stockage.

Les discussions ont également porté sur les possibilités de la fabrication des composants des systèmes solaires au niveau local et de bénéficier de l'expertise allemande, afin de soutenir les efforts de transfert de technologie et de renforcer les capacités et la formation.

Il s'agit également des perspectives de coopération dans les projets liés à la production d'hydrogène vert, au transport de l'électricité et à son raccordement aux réseaux intelligents.

Dans ce cadre, les échanges ont permis d'évoquer le projet "TaqatHy+" qui vise à développer les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et l'efficacité énergétique en Algérie, ainsi que le mémorandum d'entente signé en février 2024, entre le groupe Sonelgaz et BSW Solar, destiné au renforcement des capacités nationales, à travers l'échange des expertises techniques et technologiques, à même de permettre à moyen-terme de fabriquer et d'intégrer localement les équipements et d'élargir la base industrielle nationale dans ce domaine.

A cette occasion, M. Yassaâ a affirmé que cette coopération s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision énergétique de l'Algérie, qui place la transition énergétique durable au centre de ses priorités, en tirant profit des vastes ressources naturelles du pays, de sa main-d'oeuvre qualifiée et des infrastructures disponibles.

Il a souligné l'importance de l'échange d'expertises avec la partie allemande, qualifiant "l'Association allemande de partenaire idéal pour le transfert des meilleures pratiques et des technologies modernes vers l'Algérie".

De leur côté, les membres de la délégation allemande ont exprimé "leur grand intérêt pour le marché algérien qu'ils considèrent comme source d'opportunités prometteuses pour l'établissement de partenariats stratégiques à long terme, notamment dans un environnement juridique attractif et à la faveur des initiatives bilatérales conjointes", selon la même source.

Il est à signaler que l'Association allemande joue un rôle important dans le développement des politiques et des législations relatives à l'énergie solaire en Allemagne et en Europe, et contribue à l'expansion des entreprises allemandes vers les marchés internationaux à travers un accompagnement technique et professionnel, conclut le communiqué.