Algérie: Oran - Ouverture du Festival local de la musique et de la chanson oranaises

ORAN — La 16e édition du Festival local de la musique et de la chanson oranaises s'est ouverte, mardi soir au Théâtre régional "Abdelkader Alloula" d'Oran, sous le slogan "rythme de l'authenticité".

Le wali d'Oran, Samir Chibani, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, en présence de nombreux artistes et d'un large public de passionnés du genre musical oranais, a indiqué dans son allocution, que ce festival vient confirmer "la capacité de la ville d'Oran à produire une création musicale de haute facture", mettant en exergue les acquis réalisés dans le secteur de la Culture et des arts en Algérie, qui sont le fruit des efforts soutenus de l'Etat.

Pour sa part, la directrice de la Culture et des Arts de la wilaya d'Oran, Bouchra Salhi, a souligné que cet événement artistique traduit la profondeur de l'appartenance et une lecture du patrimoine musical algérien, et en particulier l'Ecole oranaise authentique qui a donné de grandes figures ayant enrichi la scène culturelle nationale et porté la voix de l'Algérie sur les scènes internationales.

Elle a ajouté que le ministère de la Culture et des Arts, en soutenant ces manifestations culturelles et artistiques à travers le pays, réaffirme son engagement constant à accompagner les talents, préserver le patrimoine culturel et soutenir toutes les initiatives ayant trait aux arts et visant à les rapprocher du citoyen, notamment des jeunes.

La commissaire du Festival, Souad Bouali, a appelé à l'attachement à la culture et l'identité algériennes, ainsi que leur promotion, et à sauvegarder le patrimoine culturel matériel et immatériel ainsi que les différents genres musicaux.

Par ailleurs, un prélude musical a été présenté par l'orchestre du festival, composé en majorité de diplômés des instituts de musique, qui ont interprété un instrumental intitulé "El-Bahia", composé et dirigé par le maestro Khalil Baba-Ahmed.

La cérémonie d'ouverture a été marquée également par la présentation du générique du festival "Korrat Laâiene", écrit par le poète Abdallah Tamouh et composé par le grand artiste de la chanson oranaise, le regretté Blaoui Houari (1926-2017).

A cette occasion, l'artiste Houari Mesbahi a été honoré, tandis qu'un hommage sera rendu au chanteur Moulay Abdennebi lors de la soirée de clôture du Festival. Les deux chanteurs sont considérés comme deux figures emblématiques de la musique oranaise et anciens membres de l'orchestre du défunt Blaoui Houari.

Le public oranais et les visiteurs de la ville pourront apprécier les plus belles voix du genre oranais durant cette édition, qui enregistre la participation de 18 artistes. Des spectacles musicaux de "meddahates" (chants traditionnels) seront également proposés par une troupe féminine et une autre folklorique, ainsi que des chansons dans le style bedoui.

Huit jeunes talents participe au concours de cette manifestation culturelle, qui ont été choisis parmi 26 candidats ayant pris part aux présélections.

Cette compétition se déroule sous la supervision d'un jury présidé par le poète Abdallah Tamouh.