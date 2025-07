Afrique: Gabriela Salgado, la fracture et la fraternité

Il suffit de vingt-quatre heures pour que tout bascule. Pour Gabriela Salgado, la demi-finale tant attendue entre l'Afrique du Sud, tenante du titre, et le Nigeria, neuf fois champion d'Afrique, devait être un moment de lumière. Elle s'est transformée en cauchemar.

La veille du match, le 21 juillet, la défenseure de 28 ans rayonnait devant la presse. Tout sourire, elle répondait avec enthousiasme aux questions des journalistes sud-africains, nigérians et internationaux, dans la salle bondée du stade Larbi Zaouli, à Casablanca. Sa joie d'être là était palpable. Privée de la CAN 2022 à cause d'une blessure quasi invalidante survenue juste avant le tournoi, Salgado vivait enfin son rêve africain.

Remplaçante lors des deux premières rencontres de la Banyana Banyana, elle avait su gagner sa place dans le onze de départ. « Nous savons que cette demi-finale sera difficile. Mais nous sommes prêtes, physiquement comme mentalement. Nous voulons finir le travail en 90 minutes », avait-elle déclaré, sûre d'elle.

Un choc, des larmes et un silence

Sur la pelouse, le choc entre les deux géants du continent tient ses promesses. Un pénalty de Rasheedat Ajibade pour le Nigeria, une réponse de Linda Motlhalo pour l'Afrique du Sud... puis le drame. Une intervention malheureuse, une chute. Et Salgado, au sol, hurle de douleur.

Le silence s'abat sur le stade. Les regards se croisent, incrédules. Des joueuses s'agenouillent, d'autres pleurent. Des mains sur les têtes, des yeux rougis. L'image est insoutenable. L'ampleur de la blessure saute aux yeux avant même l'intervention des secours.

Transportée en urgence au centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Casablanca, Salgado subit une opération délicate, mais réussie. Le diagnostic est sévère : fracture de la diaphyse du tibia gauche. Saison terminée.

Dans un communiqué, la Fédération Sud-africaine confirme que l'intervention a été réalisée avec succès et que la joueuse restera éloignée des terrains jusqu'en 2026. « Nous remercions la CAF et le personnel médical marocain pour leur efficacité et leur humanité », a déclaré le médecin de la sélection, le Dr Lindi Mokoena.

Une visite qui dépasse le sport

Le geste est rare. Il a marqué les esprits. Le lendemain de la blessure, les Super Falcons se rendent à l'hôpital pour saluer Gabriela Salgado. Un moment fort, simple et digne, salué sur les réseaux sociaux du monde entier. Un instant de grâce, où les couleurs nationales s'effacent devant l'essentiel : l'humain.

« Le football peut unir comme peu de choses en ce monde », disait Nelson Mandela. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui se sont affrontés à douze reprises en Coupe d'Afrique des Nations Féminine, ont incarné cette pensée à la perfection.

Même le président sud-africain Cyril Ramaphosa y est allé de son message : « Gabriela, tu es une femme de foi, de courage et de talent. Le pays entier est derrière toi. Casablanca représentait un défi immense, mais Banyana Banyana reviendra plus forte. »

Today, our thoughts are with Banyana Banyana's @G_Salgado9 as we wish Gabriela a comfortable and speedy recovery from her traumatic injury in last night's WAFCON semi-final against a victorious Nigeria.I know you're a woman of deep and public faith, Gabriela, and you're a woman...-- Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) July 23, 2025