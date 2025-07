Ethiopie: Le pays s'efforce d'assurer la souveraineté alimentaire en harmonie avec la politique climatique

<strong>Addis-Abeba, le — L'Éthiopie s'efforce d'assurer la souveraineté alimentaire en alignant la transformation de ses systèmes alimentaires sur la politique climatique, a déclaré Hana Abebe, chef de cabinet et conseillère spéciale du ministre de la Planification et du Développement.

Une réunion de trois jours, réunissant des chefs et des décideurs africains sur les systèmes alimentaires africains, célébrant le patrimoine culinaire africain et abordant les systèmes alimentaires, s'ouvre aujourd'hui à Addis-Abeba.

La réunion, placée sous le thème « Ma cuisine est africaine : Chefs et acteurs du changement façonnent l'avenir de l'alimentation », a réuni des chefs renommés, des décideurs politiques et d'autres acteurs du continent.

Lors de l'ouverture de la réunion, la chef de cabinet a déclaré que les systèmes alimentaires africains, qui nourrissent les populations, façonnent la culture et stimulent l'économie, sont de plus en plus menacés par l'irrégularité des précipitations, la hausse des températures, la dégradation des terres et l'imprévisibilité croissante des chocs climatiques.

À cet égard, le gouvernement éthiopien s'efforce d'aligner la transformation des systèmes alimentaires sur les mesures de politique climatique, a déclaré Hana.

« Nous travaillons à aligner la transformation des systèmes alimentaires sur les mesures de politique climatique. Cela implique d'investir dans une agriculture intelligente face au climat, de restaurer les terres dégradées, d'autonomiser les petits exploitants agricoles, en particulier les femmes et les jeunes, et de promouvoir une consommation durable. »

En outre, la conseillère spéciale a souligné l'importance d'un partenariat solide entre les parties prenantes pour garantir la souveraineté alimentaire en Afrique.

Le coordinateur général de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), Million Belay, a pour sa part déclaré que le système alimentaire africain est confronté à un triple fardeau de malnutrition : la faim, les carences en micronutriments et les maladies non transmissibles.

Selon lui, l'absence de politiques alimentaires cohérentes, l'incertitude environnementale, la perte de biodiversité, la dégradation des sols et les inégalités sociales telles que la pauvreté et le mépris des valeurs culturelles comptent parmi les défis auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires du continent.

« Notre alimentation est tout ce qui nous constitue, y compris notre identité et notre existence », a souligné Million, soulignant l'importance de réaliser la souveraineté alimentaire en améliorant les connaissances sur la préservation des aliments autochtones et en adoptant des politiques agroécologiques favorisant la diversification agricole.

La présidente de la Commission de l'agriculture, du tourisme et des ressources naturelles de l'Assemblée législative d'Afrique de l'Est, Françoise Uwumukiza, a insisté sur le besoin urgent d'accroître les investissements dans la production alimentaire nationale et les chaînes d'approvisionnement, soulignant que l'insuffisance des financements a un effet néfaste sur la sécurité alimentaire sur le continent.

Elle a déclaré que les politiques et législations actuelles en Afrique entravent le soutien africain à l'alimentation locale et aux savoirs traditionnels, soulignant que l'héritage colonial a façonné, sans jamais affiner, les politiques axées sur l'exportation, négligeant les systèmes alimentaires locaux et les savoirs traditionnels.

Soulignant l'importance de valoriser les systèmes alimentaires traditionnels, souvent stigmatisés, Uwumukiza a déclaré qu'il était crucial de s'attaquer aux problèmes de malnutrition et de changement climatique en valorisant les savoirs et pratiques autochtones d'Afrique.

Elle a appelé à des politiques qui soutiennent les droits des agriculteurs, reconnaissent les pratiques traditionnelles et garantissent l'inclusion des petits exploitants agricoles dans les processus décisionnels liés à la sécurité alimentaire.