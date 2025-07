Afrique de l'Ouest: Les réfugiés maliens et burkinabés en quête de papiers pour pouvoir s'intégrer au Sénégal

Des centaines de Maliens et de Burkinabés ont trouvé refuge au Sénégal. Ils disent avoir fui les violences dans leurs pays respectifs. Ces réfugiés sont accueillis dans le département de Bakel, non loin de la frontière avec le Mali. Installés dans cette localité, il y a deux mois pour certains, moins de cela pour d'autres. L'une des leurs préoccupations majeures aujourd'hui est leur intégration au Sénégal. Moussa Oumar Barry est allé à leur rencontre.

Parmi ces réfugiés maliens et burkinabés au Sénégal, figurent plusieurs enfants. Leurs parents sont très préoccupés pour leur scolarisation. Aminata Ba, dit avoir fui Bondokuy, une commune située dans l'ouest du Burkina Faso, dans la région de Bankuy. « On n'a pas les moyens pour inscrire nos enfants à l'école. Pour le faire, il faut de l'argent et assurer le quotidien nous est déjà très difficile. Si tu n'as rien à manger, tu ne pourras pas penser à l'école ».

Scolarisation, logement, mais surtout la vraie difficulté pour ces réfugiés est d'obtenir les papiers administratifs nécessaires pour une bonne intégration. C'est d'ailleurs la principale préoccupation de Oumar Boly, réfugié burkinabé. « Les autorités sont venues plus de quatre fois, elles nous ont enregistré. J'ai profité de l'occasion pour leur demander de nous trouver des documents qui vont nous permettre de travailler. Si on nous appelle pour une activité à côté, on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas de papiers ».

La difficulté est d'obtenir des papiers en règle

Des papiers dont l'obtention nécessite un long processus, selon le 2e adjoint au maire de la commune de Bêlé. « On comprend qu'il s'agit de réfugiés. Ils viennent, on comprend qu'il faut d'abord qu'ils soient interrogés afin de savoir qui ils sont vraiment. C'est pour que les enquêteurs puissent avoir des informations nécessaires sur eux ».

Alors que la gestion des réfugiés déjà sur place préoccupe les autorités locales, d'autres continuent à venir fuyant la dégradation de la situation sécuritaire dans leur pays.