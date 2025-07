Ile Maurice: Le pays se réinvente et passe du statut de paradis fiscal à celui d'allié financier

L'île Maurice, autrefois synonyme d'évasion fiscale et de secret financier, est en train de remodeler son image internationale.

L'île Maurice, autrefois synonyme d'évasion fiscale et de secret financier, est en train de remodeler son image internationale. L'île-nation, inscrite sur la liste noire de l'Union européenne en 2020 pour avoir favorisé l'évasion fiscale des entreprises, a depuis révisé son cadre fiscal pour s'aligner sur les normes de l'OCDE et de l'UE.

Les réformes comprennent l'augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés à 15 %, l'obligation d'une activité économique réelle pour les entités offshore et la participation à des mécanismes d'échange d'informations fiscales. Ces changements ont permis à Maurice de sortir de la liste noire de l'UE et de nouer des liens plus étroits avec Bruxelles. En avril 2025, l'UE et Maurice ont annoncé leur intention de conclure un accord de libre-échange approfondi et complet, le premier du genre entre l'Europe et un pays d'Afrique subsaharienne.

La transformation est également stratégique. Selon le Global Financial Centres Index, l'île Maurice est désormais le deuxième centre financier le plus important d'Afrique, derrière Casablanca. Son centre financier international, situé à Port Louis, attire les investisseurs ciblant l'Afrique. La Mauritius Commercial Bank, une institution de qualité, a placé la SFI au coeur de sa stratégie de croissance panafricaine.

Alors que l'île Maurice se présente comme un centre financier réformé, les critiques affirment que la plupart des changements sont cosmétiques. Le Tax Justice Network la classe parmi les 20 premiers paradis fiscaux mondiaux et estime que 700 millions de dollars de recettes fiscales ont été détournés des États partenaires d'Afrique et d'Asie. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya et le Sénégal sont en train de renégocier des conventions fiscales bilatérales avec Port Louis pour limiter les fuites. Pendant ce temps, les Seychelles voisines, dont les structures financières sont similaires, restent sous la surveillance de l'UE.

L'alignement stratégique de l'UE sur l'île Maurice, tout en faisant pression sur les Seychelles et en ignorant les avantages fiscaux actuels de Casablanca Finance City, met en lumière une hypocrisie plus large. Les centres financiers africains ne disparaissent pas, ils évoluent. Les marchés africains devenant plus attractifs, les puissances mondiales ferment les yeux sur les pratiques financières sélectives dans des juridictions qu'elles considèrent comme des alliés géopolitiques.

La question de savoir si l'île Maurice s'est véritablement réformée ou si elle s'est simplement adaptée à l'évolution des normes reste ouverte, mais pour l'instant, elle gagne les récompenses diplomatiques et financières liées au respect des nouvelles règles, du moins sur le papier.