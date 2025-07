Afrique: Classement des pays les plus instruits - Madagascar loin et bien en dessous des seuils

Le classement de Visual Capitalist « Charted : The world's most educated countries » ne prend en compte aucun pays africain dont Madagascar.

Visual Capitalist classe les pays selon la « part de la population adulte âgée de 25 à 65 ans titulaire d'un diplôme universitaire (bachelor ou plus) ». Une classification qui couvre uniquement les nations ayant une proportion significative d'adultes diplômés du niveau licence et plus. Aucun pays africain n'apparaît dans cette liste. Encore moins Madagascar avec un très faible taux de population adulte titulaire d'un diplôme universitaire.

Situation

En effet, selon les données de l'Institut des statistiques de l'UNESCO (UIS), le pays affiche un taux global de personnes universitairement diplômées (de 25 ans et plus) de 2,8 à 2,9%. Une proportion d'adultes diplômés universitaires qui est trop faible et laissant Madagascar loin des normes globales. Le système malgache de l'enseignement supérieur reste très limité en couverture. C'est un fait. Mais des efforts ont été menés par le gouvernement afin de pallier cette problématique.

La mise en place d'universités de proximité dans les régions du pays constitue une manifestation concrète de cette volonté gouvernementale. Des défis persistent toutefois, en matière d'accès, d'infrastructures et de capacités institutionnelles.