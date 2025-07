Centrafrique: Publication des listes électorales à cinq mois des élections générales

La Centrafrique marque un pas décisif dans le processus électoral en cours. À cinq mois des élections générales de décembre prochain, l'Autorité nationale des élections a enfin publié les listes électorales provisoires. Celles-ci sont affichées dans différents centres de vote à Bangui et dans certaines villes de provinces. Lancées en décembre 2024, les opérations d'enrôlement ont pris du retard à cause de problèmes techniques, financiers et sécuritaires. Si certains électeurs saluent les efforts de l'ANE, d'autres ont relevé des imperfections pouvant remettre en cause la crédibilité des prochaines échéances.

Ce 23 juillet en Centrafrique, le centre d'affichage du lycée de technique de Bangui accueille ses électeurs. Ils sont plusieurs dizaines, hommes et femmes en âge de voter. Figé devant le tableau, Jean-Marie vérifie ses informations. « J'ai retrouvé mon nom. Je trouve qu'ils ont fait une belle présentation, un bon boulot. Je vois ma photo qui est bien claire et il y a mon nom et prénom qui sont bien enregistrés ».

Sur six millions de Centrafricains, environs 2 millions sont inscrits sur la liste électorale, selon l'Autorité nationale des élections. Dans presque tous les centres de la capitale, quelques électeurs ont signalé des cas d'irrégularités. Bruno en fait partie. « L'ANE n'a pas fait un bon travail. L'orthographe de mon nom contient des fautes et ma photo est très sombre. Je constate aussi que le nom de ma mère a été radié. C'est un peu grave ».

Cet agent de l'ANE qui requiert l'anonymat propose des pistes de solutions. « J'exhorte tous mes compatriotes à aller vérifier leur nom auprès des différents centres d'inscription. Ils doivent vérifier si leur nom ou encore toutes les données alpha numériques existent. S'il y a des problèmes, ils doivent recourir aux voies légales parce que cette publication est limitée dans la durée ».

Pas plus de 10 jours dans un centre de l'ANE. Après cette étape, l'organe en charge des élections procédera à la confection des cartes d'électeurs. S'en suivra la convocation du corps électoral.