Bénin: Le président Talon nomme le cinéaste américain Spike Lee ambassadeur des afro-descendants aux Etats-Unis

Le gouvernement béninois est toujours dans la dynamique d'attirer les afro-descendants et de faciliter leur retour sur la terre de leurs ancêtres déportés. Le président béninois, Patrice Talon, a nommé ce 23 juillet le célèbre cinéaste et réalisateur américain Spike Lee et son épouse Tonya, ambassadeurs thématiques auprès de la diaspora afro-descendante des États-Unis. Comme la loi permettant aux Afro-descendants de demander la nationalité béninoise, cette nomination vise à rétablir les liens historiques et culturels avec cette communauté dans le monde.

La mission du couple Lee sera de porter le programme et les initiatives du gouvernement béninois visant à reconnecter les afro-descendants avec leurs origines béninoises. Un décret encadre bien la fonction. L'ambassadeur thématique n'est pas un ambassadeur plénipotentiaire, il ne présente pas de lettres de créances.

Auprès des Afro-descendants le cinéaste américain et son épouse porteront et défendront la politique mémorielle du Bénin, le droit au retour etc. Le Bénin dispose déjà d'un ambassadeur thématique pour les Caraïbes.

Ce choix du réalisateur Spike Lee, mondialement reconnu, auteur du film Malcom X, président du 74e festival de Cannes et grand militant de la cause noire, a eu un large écho dans la presse dès que la nomination a été rendue publique. L'affaire a été conclue lors du passage de son épouse Tonya Lewis Lee à Cotonou la semaine dernière. À l'occasion, la proposition a été faite au couple américain qui a accepté.

Il existe depuis quelques semaines un portail pour les demandes de reconnaissance de la nationalité béninoise par les Afro descendants. Elles sont nombreuses et se comptent par centaines. Selon nos informations, quinze premières demandes ont déjà reçu un avis favorable. Tonya Lee, l'épouse de Spike, en fait partie.