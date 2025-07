Algérie: Meloni salue la grande dynamique des relations algéro-italiennes

ROME — La présidente du Conseil des ministres italien, Mme Giorgia Meloni a salué, mercredi à Rome, la grande dynamique qui caractérise les relations algéro-italiennes ces dernières années.

Coprésidant avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la clôture du Forum d'affaires algéro-italien, Mme Meloni a déclaré: "Les relations entre l'Italie et l'Algérie n'ont jamais été aussi fortes et solides", soulignant, à ce propos, que les relations économiques entre les deux pays "se sont considérablement renforcées ces dernières années" et que son pays est "le premier client de l'Algérie".

Elle a toutefois précisé que "malgré ces chiffres positifs, nous sommes appelés à consentir davantage d'efforts", affirmant que l'Algérie joue "un rôle essentiel dans la garantie de notre sécurité énergétique et celle de toute l'Europe".

Après avoir dit que le président de la République jouit d'"une grande compétence", Mme Meloni lui a exprimé, au nom du peuple italien et des entreprises de son pays, ses remerciements et sa gratitude "pour les efforts qu'il déploie afin de renforcer la dynamique des relations entre les deux pays".

Elle s'est dite convaincue que les deux peuples algérien et italien "tireront davantage d'acquis et de bénéficies réciproques, en saisissant toutes les opportunités et ce en s'appuyant sur "l'amitié historique entre les deux pays".

La présidente du Conseil des ministres italien a conclu en affirmant que "le modèle de coopération établi entre l'Algérie et l'Italie est en mesure de réaliser la croissance, en s'appuyant sur l'héritage laissé par Enrico Mattei", et ce à travers "la concrétisation de plusieurs projets qui viennent renforcer la dynamique positive des relations fructueuses entre les deux pays".